Niegodne zachowanie reprezentantów Polski. "Żenujące obrazki"

Rozpoczęło się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza, na którym kadra zagra z Czechami (17.11) o punkty w eliminacjach do Euro 2024 i zmierzy się w meczu towarzyskim z Łotwą (21.11). Selekcjoner zaskoczył powołaniami, bo na liście zabrakło Arkadiusza Milika, a do kadry wrócił Jan Bednarek. Pojawił się też jeden debiutant - mowa o Karolu Struskim z Arisu Limassol, który został dowołany w późny niedzielny wieczór.

Nieładne zachowanie polskich piłkarzy. "Żenujące obrazki"

Gośćmi programu "Sport.pl LIVE", prowadzonego przez Konrada Fersztera, byli Marcin Broniszewski, trener piłkarski, oraz Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, który był obecny podczas pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski. Nasz dziennikarz zwrócił uwagę na zachowanie części reprezentantów, w kontekście do kibiców. - Moim zdaniem to są żenujące obrazki oraz żenujące zachowania niektórych reprezentantów. Nie mają czasu dla kibiców, którzy czekają i poświęcają swój czas, by czekać na autografy i zrobić sobie zdjęcie. Niektórzy nie są w stanie do nich podejść i poświęcić kilku minut - powiedział.

Wardzichowski wskazał, że do kibiców nie podszedł m.in. Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Sebastian Szymański. - Nie mówię, że zawodnicy mają tam stać 30 minut i podpisywać zdjęcia. To nieliczne grupy kibiców, które chcą dostać autograf. Do hotelu kadry można dostać się dwoma wejściami: głównym i bocznym. Część wybiera to boczne, tu też nie mam pretensji, bo tak to powinno wyglądać. Piłkarze są gośćmi specjalnymi hotelu. Kibice podchodzą pod szlaban, gdzie jest boczne wejście, i to jest odległość 30 metrów, żeby do nich podejść i podziękować za to, że są, nawet w tak trudnych chwilach - dodał dziennikarz Sport.pl.

Na usprawiedliwienie można jednak dodać, że na zgrupowaniu pojawiają się nie tylko kibice, którzy chcą mieć pamiątkę od reprezentantów Polski, lecz także ci, którzy takimi pamiątkami handlują. Na każdym zgrupowaniu są to ci sami ludzie, mają przygotowane koszulki, piłki, a piłkarze dobrze ich znają. Zdarzają się nawet sytuacje, że kibice wynajmują pokoje w hotelu reprezentacji, a z podpisanych pamiątek robią po prostu biznes.

Pojawiło się też nawiązanie do Roberta Lewandowskiego, który podszedł do kibiców po przyjeździe, podpisał kilka koszulek i pozował do zdjęć. - Taki Lewandowski potrafi wejść głównym wejściem do hotelu reprezentacji, poświęcić kilka minut kibicom, a wiemy, jakie jest zainteresowanie Robertem w naszym kraju. Lewandowski, Kiwior czy Bułka podejdą, zrobią zdjęcie, podpiszą koszulkę. Niektórzy piłkarze nie są w stanie poświęcić kilku minut. Nie rozumiem takiego zachowania - podsumował.