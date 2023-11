Probierz wyjaśnił brak powołania dla Milika. Ważne słowa

Takie sytuacje nie zdarzały się zbyt często. Gdy tylko Arkadiuszowi Milikowi nie doskwierały problemy ze zdrowiem, to niemal zawsze otrzymywał powołanie do reprezentacji Polski od każdego kolejnego selekcjonera. Teraz z piłkarza Juventusu zrezygnował Michał Probierz, który na listopadowe mecze z Czechami (17.11) i Łotwą (21.11) postawił w ataku na Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego i Adama Buksę. Przed październikowym zgrupowaniem zaskakująco powołania nie otrzymał m.in. Jan Bednarek.

"Arkadiusz Milik nie przez miesiąc, lecz przez lata nie dawał kadrze tego, czego się od napastnika oczekuje. Probierz jest pierwszym, który powiedział: dość tego" - pisał po ogłoszeniu powołań Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Probierz mówi o absencji Milika. "Drzwi do kadry są zawsze otwarte"

Wątek absencji Milika na liście powołanych był jednym z tematów w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej. Probierz postanowił krótko odnieść się do tej decyzji. - Nie jestem człowiekiem, który za plecami coś mówi, czy robi. Obserwujemy różnych zawodników i taką decyzję podjęliśmy. Rozmawiałem z Arkiem. Teraz go z nami nie ma, ale drzwi do kadry, jak teraz w przypadku Jana Bednarka, który do nas wraca, są zawsze otwarte - skwitował selekcjoner.

Brak Milika na liście powołań mógł być zaskakujący dla kibiców, dziennikarzy i opinii publicznej, ponieważ do tej pory gracz Juventusu zagrał 72 mecze w reprezentacji Polski, w których strzelił 17 goli i zanotował 17 asyst. Milik debiutował w seniorskiej kadrze 12 października 2012 roku, jeszcze za kadencji Waldemara Fornalika, gdy miał 18 lat, siedem miesięcy i czternaście dni. Wtedy Milik wszedł w 58. minucie meczu towarzyskiego z Republiką Południowej Afryki (1:0) w miejsce Adriana Mierzejewskiego.

Dwugłos ws. braku powołania Milika. "Milik w kadrze a Milik w klubie to dwaj różni piłkarze"

Decyzja o braku powołania dla Milika wywołała mieszane reakcje. Choćby Piotr Czachowski czy Marek Koźmiński uważają, że Milik powinien znaleźć się na liście Probierza. - Probierz starał się wesprzeć Milika, zbudować go medialnie dla reprezentacji, nałożyć na jego barki odpowiedzialność za grę w reprezentacji. Po miesiącu nie ma go w kadrze - twierdził Koźmiński. - Polska piłka znajduje się w tym momencie na ostrym zakręcie, tuż przed ostatnim meczem eliminacji Euro. W tych okolicznościach Milik powinien zostać powołany - dodawał Czachowski.

Nieco inaczej do sprawy podszedł m.in. Paweł Kryszałowicz, były reprezentant Polski. - Arek od dawna zawodził w kadrze. Nie chodzi o to, żeby się teraz nad nim znęcać i mówić, że się nie nadaje. Oczywiście, że się nadaje, bo ma duże umiejętności, ale od kilku lat jest w słabszej dyspozycji, jeśli chodzi o kadrę. Milik w klubie a Milik w kadrze to dwaj różni piłkarze. Dobrze się stało. Zimny prysznic mu się przyda - uważał Kryszałowicz.