Probierz dostał pytanie od dziennikarza TVP. I się zaczęło. Rzucanie nazwiskami

Po meczu z Mołdawią (1:1) na Stadionie Narodowym spory szum w mediach społecznościowych wywołała przemowa Michała Probierza w przerwie, uwzględniona we vlogu na kanale "Łączy nas piłka". - Czego my się boimy? W piłkę grać? Nakręcić się, to nie jest jeszcze nic przegrane. Trzeba szybko strzelić bramkę na 1:1 i dać maksa, ile można - stwierdził selekcjoner, motywując swoich podopiecznych przed drugą połową. Jak się okazuje, kadrowicze nie mieli nic przeciwko w kontekście tej przemowy.

- Jeżeli jest taka potrzeba, to trener powinien podnosić głos i dość dobitnie artykułować swoje wymagania. Nie ma jednego sposobu, żeby wstrząsnąć drużyną. Krzyk czasem pomaga. Nie przeszkadza mi krzyk w szatni. Absolutnie - mówił Adam Buksa w "International Level". Teraz po czasie ten temat wrócił przy okazji konferencji prasowej.

Probierz nawiązuje do Artety i Guardioli. "Wróciliśmy do archaicznych czasów"

W trakcie konferencji prasowej dziennikarz TVP Sport Szymon Borczuch nawiązał do wspomnianej przemowy Probierza pod kątem braku pewności siebie w reprezentacji. Selekcjoner postanowił na to odpowiedzieć w swoim stylu. - Jak nie było tej przemowy, to źle. Jak jest, też źle - zaczął Probierz. - Ale ja jej nie oceniam - wtrącił się Borczuch. A Probierz od razu mówił dalej: - Jak taką przemowę zrobi Mikel Arteta, to rewelacyjne. Jak robi to Pep Guardiola, to się zna, a jak robi to Probierz, to wróciliśmy do archaicznych czasów. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Potem Probierz nawiązał do kolejnych dwóch przykładów, gdzie jeden z nich dotyczył Herve Renarda, byłego selekcjonera Arabii Saudyjskiej, jeszcze podczas mistrzostw świata w Katarze. - To był urywek z odprawy. Jak robił to selekcjoner Arabii Saudyjskiej, to prawie każdy chciał go zatrudnić w Polsce, bo potrafił kogoś opieprzyć. Ja zwróciłem uwagę zawodnikom, że możemy grać dobrze i szkoda, że nie udało się wygrać meczu. Słyszałem ostatnio Adriana Siemieńca w Lidze+ Extra i było to odebrane rewelacyjnie. Ważne, żeby to nie dotyczyło Probierza, znam z autopsji. Nie mam z tym problemu - wyjaśnił selekcjoner.

W trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacja Polski zagra o punkty w eliminacjach do Euro 2024 z Czechami (17.11, godz. 20:45), a potem zmierzy się w spotkaniu towarzyskim z Łotwą (21.11, godz. 20:45). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.