Tomaszewski zabrał głos ws. Milika. Jaśniej się nie dało

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu zawodzi w reprezentacji Polski. Krytyka spadła na niego także po październikowym zgrupowaniu, kiedy to Biało-Czerwoni wygrali na wyjeźxzie 2:0 z Wyspami Owczymi i jedynie zremisowali 1:1 z Mołdawią. W tych spotkaniach napastnikowi nie udało się zapisać na liście strzelców, choć miał ku temu okazje. To wywołało oburzenie kibiców oraz ekspertów i mimo że Michał Probierz stanął w jego obronie, to ostatecznie nie powołał go na listopadowe mecze. Zwolenników i przeciwników tej decyzji nie brakuje, a w gronie tych pierwszych znalazł się Jan Tomaszewski.

Tomaszewski o braku powołania dla Arkadiusza Milika. "Nie mam żadnych zastrzeżeń"

Legendarny bramkarz wprost przyznał w wywiadzie dla "Super Expressu", że zgadza się z wyborem selekcjonera. Jego zdaniem Milik "zapracował" sobie na brak powołania rażącą nieskutecznością w biało-czerwonych barwach.

- Nie mam żadnych zastrzeżeń co do decyzji Michała Probierza. (...) Milik to zawodnik, który nie przełamał się jeśli chodzi o skuteczność. Niewykorzystywanie "setek" powoduje załamanie w zespole - podkreślił. - Jak bramkarz puszcza "szmatę" między nogami, to mówi się o tym przez wiele tygodni. A jak napastnik nie strzela, to szybko się o tym nie zapomina. No nie, tak być nie powinno - dodał.

Podobne zdanie w sprawie wyraził Jacek Ziober. - Od napastnika wymaga się zdobywania bramek, a tego brakowało. W tym przypadku nie chodzi o jeden mecz, a o wszystkie zmarnowane sytuacje. Jeżeli nie trafia się z dwóch metrów do bramki, to trochę śmiesznie to wygląda - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Eksperci podzieleni ws. Milika. "Powinien zostać powołany"

Zupełnie inne zdanie w sprawie braku powołania dla Milika wyraził z kolei Piotr Czachowski. - Polska piłka znajduje się w tym momencie na ostrym zakręcie, tuż przed ostatnim meczem eliminacji Euro. W tych okolicznościach Milik powinien zostać powołany. Mówię, to patrząc przez pryzmat głębi naszej ławki rezerwowych. Może warto byłoby go mieć w zanadrzu, choćby dla dyskomfortu przeciwnika? Zawsze to zawodnik Juventusu, na którego trzeba mieć baczenie! - podkreślał na łamach "Super Expressu".

Decyzja Probierza pozostaje jednak niezmienna i Polska będzie musiała poradzić sobie bez Milika. Już w piątek 17 listopada zagra w spotkaniu "o wszystko" z Czechami. Musi wygrać, by nadal liczyć się w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Dodatkowo musi też liczyć na potknięcie południowych sąsiadów w starciu z Mołdawią. W innym przypadku czekają ją dwustopniowe baraże. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.