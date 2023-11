Czeski trener wyjaśnił, o co grają Polska i Czechy. "Bardzo duża presja"

Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek 17 listopada (godz. 20:45) zmierzy się na Stadionie Narodowym z Czechami. Dla naszej drużyny będzie to ostatni występ w ramach eliminacji do Euro 2024. W bezpośredni awans na turniej w Niemczech wierzą już tylko najwięksi optymiści. Poza pokonaniem Czechów Polacy będą musieli także liczyć na korzystne wyniki spotkań Mołdawia - Albania i Czechy - Mołdawia. Mimo to szans wciąż nie odbiera nam Vitezslav Lavicka - czeski szkoleniowiec w przeszłości pracujący w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy meczu Kosowo-Izrael. Wprowadzono rygorystyczne środki bezpieczeństwa

Czeski trener nie skreśla reprezentacji Polski w meczu z Czechami. "Cały czas jest nadzieja"

Lavicka swoimi prognozami podzielił się na antenie Polsatu Sport. - Spodziewam się meczu bardzo ważnego dla obydwu drużyn. Dla Polaków cały czas jest nadzieja, a czeska drużyna musi wyciągnąć trzy punkty w ostatnich dwóch meczach. Gramy u was w Polsce i ostatni mecz przeciwko Mołdawii - przypomniał.

Jak wyjaśnił, Czesi zagrają przede wszystkim o spokój w kolejnym meczu. - Jeżeli Czesi zrobią dobrą dobry wynik, będą mieli awans na mistrzostwa Europy. Wtedy presja z nich zejdzie. Jeśli Polska zrobi dobry wynik, to ostatni mecz przeciwko Mołdawii będzie grany pod bardzo dużą presją - powiedział. Remis lub porażka z Polską przy ewentualnej wygranej Mołdawii z Albanią sprawi, że w kolejnym starciu Czechów będzie urządzało już tylko zwycięstwo.

Problemy w ataku reprezentacji Czech. Ich lider porównany do Lewandowskiego

Czeski trener był także pytany, kto wystąpi w ataku reprezentacji Czech pod nieobecność kontuzjowanego Patrika Schicka. - Robert Lewandowski i Patrik Schick to dwaj najlepsi napastnicy w swoich krajach. W Czechach jest teraz duży problem z napastnikami. Mamy jakieś możliwości, ale ja nie jestem trenerem Silhavym (selekcjoner reprezentacji Czech - przyp. red.). On na pewno wymyśli, kogo powołać i kogo wystawić na boisko - rzucił krótko.

Vitezslav Lavicka trenerem Śląska Wrocław był w latach 2019-2021. Wcześniej prowadził m.in. Spartę Praga, Slovana Liberec, australijskie Sydney FC czy reprezentację Czech do lat 21. Ostatnio związany był z reprezentacją Kuwejtu. Od czerwca tego roku pracuje w akademii Sparty Praga.