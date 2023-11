Lewandowski pokazał klasę. Tym gestem kupił serca polskich kibiców [WIDEO]

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że doznał kontuzji, to jeszcze notował posuchę strzelecką. Niemoc przełamał w niedzielnym spotkaniu FC Barcelony u siebie z Deportivo Alaves (2:1). Ustrzelił dublet i uratował trzy punkty dla drużyny. To też znakomita informacja dla Michała Probierza, który powołał napastnika na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. To rozpoczęło się już w poniedziałek, a Lewandowski przybył na nie punktualnie i to w wielkim stylu.

Robert Lewandowski zatrzymał się przy kibicach. Ważny gest

35-latek pojawił się po południu pod hotelem DoubleTree by Hilton, gdzie o godzinie 16:30 rozpoczęła się konferencja prasowa z jego udziałem. Jak relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, kapitan Biało-Czerwonych podjechał luksusowym mercedesem, a na jego widok zebrani kibice natychmiast wyciągnęli telefony. - Nie no, zobaczysz, "Lewy" się zatrzyma - mówił jeden z młodych fanów.

I ostatecznie Lewandowski się zatrzymał i pokazał wielką klasę. Portal Łączy nas piłka udostępnił już w mediach społecznościowych wideo, na którym widać, że napastnik znalazł czas dla kibiców. Stanął przed wejściem do hotelu i cierpliwie składał autografy oraz robił zdjęcia. Lewandowski czerpał radość z tego spotkania, o czym świadczy jego mimika - uśmiechał się od ucha do ucha.

Tym samym Polak powrócił do kadry po dwóch miesiącach nieobecności. Nie wziął udziału w poprzednim zgrupowaniu, kiedy to reprezentacja wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi i jedynie zremisowała 1:1 z Mołdawią. Wówczas wyeliminowała go wspomniana kontuzja. Na boisku w roli kapitana zastąpił go Piotr Zieliński, ale teraz już wszystko powinno wrócić do normy i Lewandowski przejmie opaskę.

Lewandowski wrócił do kadry. To on ma poprowadzić ją do wygranej z Czechami

Napastnik będzie pełnił funkcję lidera kadry podczas kluczowego meczu. Mowa o starciu z Czechami. Jeśli Polska chce bezpośrednio awansować na mistrzostwa Europy 2024, to nie tylko musi koniecznie wygrać spotkanie, które zaplanowano na piątek 17 listopada, lecz także liczyć na potknięcie południowych sąsiadów w rywalizacji z Mołdawią. W innym przypadku czekają ją dwustopniowe baraże.

Mecz z Czechami nie zakończy jednak zgrupowania kadry. We wtorek 21 listopada Polska zmierzy się jeszcze towarzysko z Łotwą i, jak doniósł Mateusz Borek, Lewandowski może wystąpić w tym spotkaniu - zostanie w Warszawie do końca zgrupowania.

