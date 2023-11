Lewandowski kontra wszystkie plotki świata. Ostro odpowiedział dziennikarzom

Robert Lewandowski na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji Polski był konfrontowany z wieloma plotkami, które pojawiały się w ostatnich tygodniach. Padło pytanie o niepodanie ręki Xaviemu Hernandezowi po spotkaniu z Realem Sociedad, które wytłumaczył tym, że jego uwaga tuż przed podejściem do trenera została rozproszona przez pracownika Barcelony, przekazującego mu, że musi poddać się badaniom antydopingowym. Dziennikarze wrócili też do sytuacji z ostatniego meczu, gdy w jednej z akcji nie przybił piątki młodemu Lamine Yamalowi.

- Podchodzę do tego wszystkiego z dystansem, bo takie plotki dotyczą nie tylko mnie, lecz także innych zawodników z różnych klubów. Hiszpańska prasa żyje takimi newsikami, często rozdmuchanymi i nadinterpretowanymi. Nie ma o czym mówić. Nie ma nawet sensu się z tego tłumaczyć. Głupio mi nawet o nich wspominać. Zamknijmy takie tematy. Z Yamalem nie ma żadnego drugiego dna. Nie szukajmy go. To był przypadek. Wielokrotnie, nawet w tym meczu, rozmawiam z Yamalem, pomagam, udzielam wskazówek. To normalne, czasem się krzyknie, żeby kolega usłyszał to na boisku - jasno powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski wyśmiał też plotki, że miałby opuścić zgrupowanie po eliminacyjnym meczu z Czechami, nie grając w sparingu z Łotwą. - Nie wiem, skąd się to bierze. Nie było w ogóle takiego tematu. Ale ja wielu waszych rzeczy nie rozumiem - uśmiechnął się. - Wystarczy cofnąć się o trzy godziny, zajrzeć do internetu i już mógłbym sporo wyprostować - dodał.

Lewandowski przyjeżdża po najlepszym meczu od dawna. "Bramki zawsze cieszą"

Humor dopisywał Lewandowskiego od pierwszych kroków w Warszawie. Jeszcze przed hotelem rozdał sporo autografów i zapozował do zdjęć. Przyjechał na zgrupowanie reprezentacji po jednym z najlepszych występów w ostatnim czasie. Nie dość, że pierwszy raz od 23 września strzelił dwa gole, to jeszcze przesądziły one o zwycięstwie w trudnym meczu z Deportivo Alaves, w którym Barcelona przegrywała już od 18. sekundy. Lewandowski w wielu hiszpańskich dziennikach został okrzyknięty najlepszym piłkarzem meczu. W poniedziałkowej prasie można przeczytać, że przywrócił Barcelonie blask, że się przełamał i odbudował, że naprawił drużynę po beznadziejnej pierwszej połowie. Komplementował go też Xavi. - Dużo pracuje, ma odpowiednią osobowość i jest przywódcą - powiedział. Opta podała też ciekawą statystykę, że siedem goli strzelonych w tym sezonie przez Lewandowskiego dało zespołowi 10 punktów. Takiego wpływu na wyniki nie ma nawet Jude Bellingham z Realu Madryt, którego 10 goli przełożyło się na dziewięć punktów.

- Tak, miałem sześć meczów bez gola. Ale w jednym jeszcze była kontuzja, w drugim wszedłem z ławki... Łatwo się to liczy. Jakby zsumować minuty bez gola, to czasami miałem ich więcej, ale rozkładało się to na mniejszą liczbę meczów. Ta statystyka nie ma więc dla mnie większego znaczenia. Ale przełamanie cieszy. W ogóle cieszy każda bramka, bo dodaje spokoju i motywacji. Złożyło się na to parę aspektów. Fizycznie zacząłem czuć się lepiej, przestałem czuć cokolwiek po kontuzji, w meczu z Deportivo Alaves, przy wysokiej intensywności, mogłem spędzić 90 minut. Wcześniej nie miałem też za dużo sytuacji w meczach, a bez sytuacji trudno coś zmienić. Liczę na to, że systematycznie będę teraz te okazje miał i tych bramek będzie więcej - powiedział Lewandowski.

Polska ma nikłe szanse na awans do Euro. Ale Lewandowski podkreśla wagę meczu z Czechami

Na ostatnim zgrupowaniu Lewandowskiego zabrakło ze względu na kontuzję kostki. Pozbawiona kapitana reprezentacja wygrała w debiucie Michała Probierza z Wyspami Owczymi 2:0, a potem zaledwie zremisowała z Mołdawią 1:1, co znacząco zmniejszyło jej szanse na awans do mistrzostw Europy. Wyliczenia są bezlitosne - Polacy mają 4 proc. szans na bezpośredni awans. Muszą liczyć, że Czesi ulegną im w pierwszym meczu, a trzy dni później nie wygrają z Mołdawią. Przy tym muszą też mieć nadzieję, że Mołdawia w kolejnym meczu przegra z Albanią. Słowem? Mogą już zerkać na baraże, gdzie szanse na awans też nie są duże - wynoszą 31 proc.

- Na dzisiaj nie myślę o tym, ile mamy szans. Dla mnie ważniejszy jest sam mecz z Czechami, by z nimi dobrze zagrać, a przede wszystkim wygrać. Ale nie chodzi nawet o szanse i szczęście, które może nam dopisać, by awansować. Jeśli wygramy, możemy pójść dalej. To nie do końca nowe otwarcie, ale wygrana może nas napędzić i dodać nam pewności siebie. Jeśli wygramy, może zaprocentować to w następnych miesiącach, podnieść morale i pomóc zbudować coś na przyszłość - powiedział Lewandowski.

Lewandowski został też zapytany o spostrzeżenia i wnioski, które zebrał, oglądając ostatnie mecze kadry w telewizji. - Nie jestem ekspertem od analizy meczu przed telewizorem, lepiej wychodzi mi to, gdy jestem na boisku albo blisko boiska. Oglądałem jak kibic. Analiza pewnie jeszcze będzie - uciął.

W najbliższych dniach Polska zagra dwa mecze: kończący eliminacje z Czechami (17 listopada) i sparingowy z Łotwą (21 listopada).