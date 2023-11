Probierz sięgnął po asa w rękawie. Fantastyczne wieści ws. kadry

Karol Struski od lipca 2022 roku jest piłkarzem Arisu Limassol. W trwającym sezonie rozegrał 11 spotkań i zdobył jednego gola. Struski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok, a później występował także w Górniku Łęczna. Ma na koncie także osiem spotkań w barwach młodzieżowej reprezentacji Polski.

Karol Struski z powołaniem do reprezentacji Polski. "Wyróżnia się w każdym meczu"

Powołanie otrzymane w niedzielę od Michała Probierza jest pierwszym powołaniem Struskiego do seniorskiej kadry w karierze. Zasłużył na nie udanymi występami w Arisie, co potwierdzają także cypryjscy dziennikarze.

- Wielu piłkarzy można pozytywnie oceniać, ale... Struski wyróżnia się w każdym meczu - mówili cytowani przez portal sport.tvp.pl. - Jest w wielkiej formie, doskonale prowadzi piłki i świetnie ją rozgrywa - dodano. Dobrze o Polaku wypowiadają się także koledzy z drużyny. - Jest młodym zawodnikiem i mocno go obserwowaliśmy. Byliśmy pewni tego ruchu i z tego powodu podpisaliśmy z nim wieloletni kontrakt – mówił jakiś czas temu Kostas Papadopoulos z Arisu.

Dziennikarze sport.tvp.pl scharakteryzowali również profil piłkarski Karola Struskiego. "Stwarza zagrożenie nie tylko z centralnych sektorów boiska, ale i ze skrzydeł. Nierzadko schodzi do boku, by dośrodkować w pole karne. Gra w ten sposób, bo wie, że może sobie na to pozwolić" - czytamy. Pokreślono jednak, że w kadrze jest zupełnie inna hierarchia niż w klubie Polaka i nie może on mieć tak łatwo na grę.

Początek meczu Polska - Czechy zaplanowano na piątek 17 listopada na 20:45. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Będzie ona dostępna także na platformie Polsat Box Go, a także stronie internetowej sport.tvp.pl. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!