Bednarek zdradził dwa najgorsze momenty w karierze. "Nie mogłem spojrzeć w lustro"

Przed reprezentacją Polki ostatnie spotkanie el. Euro 2024, w którym zmierzy się z Czechami. Nasza obecna sytuacja grupie E wygląda bardzo źle. Aby awansować na ten prestiżowy turniej nie dość, że musimy pokonać Czechów, to musimy liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych meczach grupowych. Najważniejsze jest jednak pokonanie naszego najbliższego rywala, a w tym celu Michał Probierz zdecydował się na powrót do kadry Jana Bednarka.

REKLAMA

Zobacz wideo Izraelscy piłkarze przygotowują się w Kosowie do kwalifikacji do Euro 2024

Przez ostatnie lata 52-krotny reprezentant Polski był filarem naszej drużyny i żaden z kolejnych selekcjonerów nie wyobrażał sobie bez niego naszej defensywy. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku, kiedy piłkarz stracił miejsce w podstawowym składzie Southampton, a w kadrze zadebiutował Jakub Kiwior. Kiedy selekcjonerem został Fernando Santos, Bednarek znów zaczął być pierwszoplanową postacią, ale mimo to musiał radzić sobie z bardzo dużą krytyką.

Jan Bednarek zdradził najgorsze momenty w karierze. Szczere słowa

Największa nagonka spadła na niego po kompromitującej porażce z Mołdawią (2:3), kiedy Bednarek wspominał w pomeczowym wywiadzie, że drużyna była już myślami na wakacjach. - Stałeś się memem - zakomunikował współzałożyciel programu Łukasz Wiśniowski.

- Miałem dwa takie mecze w życiu, po których było mi wstyd i nie mogłem spojrzeć w lustro. Był to finał Pucharu Polski z Arką Gdynia, kiedy grałem w Lechu Poznań i mecz z Mołdawią. To były ogromne emocje. Ja wcale nie miałem tego na myśli. Oczywiście, nikt z nas nie rozmawiał w szatni o wakacjach. To była metafora - stwierdził w rozmowie na kanale Foot Truck.

Bednarek zdradził, jak zareagował na wiadomość, że trener Probierz nie powoła go na październikowe zgrupowanie kadry. - To był bardzo trudny moment dla mnie, nie ma co się oszukiwać. Jesteś w tej kadrze sześć lat i każda przerwa jest zabukowana dla drużyny narodowej. To był potężny cios, bo bardzo mi na tej drużynie zależy, wszystko bym zrobił dla niej - przekazał.

- Bolało, cholernie bolało, ale trzeba było to zaakceptować, żeby udowodnić selekcjonerowi, że jednak się nadaję. Miałem jeden cel, jedno zadanie w głowie, żeby dobrze grać w klubie, skupić się na ciężkiej pracy i tyle. Cieszę się bardzo, bo to takie małe zwycięstwo dla mnie, że trener mnie "odpalił", ale jednak występami w klubie pokazałem, że zasługuję na to miejsce - dodał.

Bednarek powiedział wprost, jak reaguje na krytykę. "To nie ma sensu"

Na koniec zdradził, jak reaguje na krytykę ze strony zarówno kibiców, jak i niektórych ekspertów. - Nie szukam ich (negatywnych komentarzy - red.), ale czasem trudno jest nie zauważyć, jak coś mi się wyświetli. (...) Zawsze będzie bolało, jeśli ktoś cię krytykuje, ktoś źle wypowiada się na twój temat, ale staram się tego nie czytać, to nie ma sensu - wyjaśnił.

- Ja nie będę siebie oceniał. Jeżeli rozegrałem ponad 50 meczów w kadrze, to jakieś umiejętności musiałem prezentować. Grałem za każdego trenera, więc jakąś wartość musiałem wnosić do drużyny. Nie ma na świecie trenera, który wystawiłby gorszego zawodnika, mając do dyspozycji na ławce rezerwowych lepszego. (...) Opinia publiczna może mówić, co chce - podsumował.