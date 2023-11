Gdy wszyscy zobaczyli ten samochód, nagle wyjęli telefony. Ale powrót Lewandowskiego

Poniedziałek, godz. 10. Pod hotelem DoubleTree by Hilton czeka już kilkunastu łowców autografów. To stały obrazek podczas zgrupowań kadry. Wielu z nich zazwyczaj wchodzi do hotelu głównym wejściem, ale tym razem jest inaczej. - Stoimy od dziewiątej i na razie pojawił się tylko Bartek Wdowik. Aha, no i Patryk Dziczek, ale on akurat wyjeżdżał z hotelu - tłumaczy nam jedna z kibicek.

Aby stawić się w hotelu, kadrowicze Michała Probierza mieli czas do poniedziałku do godziny 15. Pierwsi piłkarze dotarli na zgrupowanie już w niedzielę: to skrzydłowy Pogoni Kamil Grosicki i obrońca Heerenveen Paweł Bochniewicz, który wraca do reprezentacji po trzech latach.

- Mam nadzieję, że wszyscy zresetowaliśmy ten miesiąc swoje głowy. Że już zostawiliśmy to za sobą i teraz będziemy żyli meczami, które są przed nami. Wszyscy chcemy wygrać z Czechami, zrehabilitować się i jeszcze powalczyć w tych eliminacjach - powiedział Jakub Kiwior, który w poniedziałek długo przed głównym wejściem do hotelu rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

- Nikogo już nie będzie, chłopie, mówię ci - przekonywał kilkuletni chłopiec swojego kolegę. Obaj z plecakami w poniedziałek cierpliwie czekali pod hotelem. Biegali między głównym i bocznym wejściem, gdy tylko pod któreś z nich podjechał elegancki samochód albo taksówka. - Nie no, zobaczysz, "Lewy" się zatrzyma - tłumaczył mu ten drugi.

No i się zatrzymał. Lewandowski nawet nie zdążył wysiąść z czarnego luksusowego mercedesa, a wszyscy już wyciągnęli telefony. - Spokojnie, nie pchamy się, zróbcie trochę miejsca - pouczał kibiców ochroniarz reprezentacji Polski. Lewandowski, który wraca do kadry po dwóch miesiącach nieobecności (z poprzedniego zgrupowania wyeliminowała go kontuzja kostki), też cierpliwie pozował do zdjęć i rozdawał autografy. O 16.30 razem z selekcjonerem pojawi się na konferencji prasowej - już na stadionie Legii, gdzie o 17.15 kadra odbędzie swój pierwszy trening.

El. Euro 2024. Trudne zadanie przed kadrą Probierza

To sytuacja dawno niespotykana, że selekcjoner reprezentacji Polski ma przed pierwszym meczem aż cztery treningi. Michał Probierz na brak czasu narzekał na poprzednim zgrupowaniu, kiedy przed wylotem na Wyspy Owcze kadra miała w Warszawie tylko jeden trening w komplecie. - Nie jestem cudotwórcą. Nie da rady wszystkiego zmienić w pięć minut. Ale rozumiem rozczarowanie, choć te eliminacje przegraliśmy nie tylko tym meczem - mówił Probierz po remisie z Mołdawią (1:1).

Teraz reprezentacja nie musi donikąd jeździć, bo oba listopadowe mecze rozegra w Warszawie. Kluczowy będzie ten pierwszy - piątkowy, z Czechami, kończący słabe eliminacje do przyszłorocznego Euro. Polska, by w ogóle myśleć o bezpośrednim awansie, musi w piątek pokonać Czechów. To jednak nie wszystko, bo Czesi 20 listopada podejmą Mołdawię. Jeśli wygrają, wyprzedzą nas w tabeli i zapewnią sobie awans na turniej.

Polskę uratować może tylko porażka lub remis Czechów w meczu z Mołdawią, ale i w tym wypadku istnieje jeszcze jeden warunek. Chodzi o reprezentację Mołdawii, która też może awansować na Euro. On też ma do rozegrania jeszcze spotkanie z Albanią (17 listopada). W kontekście tego meczu Polskę ratują tylko dwa scenariusze: w przypadku późniejszej wygranej Mołdawii z Czechami tylko zwycięstwo Albanii. Natomiast w przypadku remisu w meczu Mołdawia - Czechy: zwycięstwo Albanii lub remis. Remis z Albanią i zwycięstwo z Czechami - zakładając, że Polska pokona Czechy - sprawi, że Mołdawia zrówna się z nami punktami, co przy niekorzystnym bilansie meczów bezpośrednich też pozbawi nas awansu.

