Tą decyzją Probierz totalnie zaskoczył. "Powinien zostać powołany"

Przed reprezentacją Polski kluczowe dni w kontekście walki o awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Aby myśleć o awansie z grupy, Biało-Czerwoni muszą pokonać w piątek Czechów i liczyć na ich porażkę z Mołdawią. Obecnie o bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być gra Polaków w marcowych barażach.

Arkadiusz Milik bez powołania do kadry. Piotr Czachowski komentuje

W czwartek Michał Probierz ogłosił powołania na kluczowe spotkanie z Czechami. Na liście nie znalazł się m.in. Arkadiusz Milik, co wywołało dyskusję wśród ekspertów. Decyzję selekcjonera argumentował były reprezentant Polski Piotr Czachowski. - Od kilku lat Milika w biało-czerwonej koszulce… nie ma. Myślę, że właśnie z analizy występów Arka w reprezentacji w ostatnim czasie wzięła się decyzja trenera Probierza - przyznał na łamach "Super Expressu".

- Kilka sezonów wstecz grał dużo lepiej w piłkę, a przede wszystkim zdobywał bramki. Za czasów Adama Nawałki to był piłkarz, na którego można było liczyć w każdym spotkaniu - dodał. Milik ostatnią bramkę dla kadry narodowej zdobył co prawda w czerwcu w meczu z Mołdawią, ale wcześniej nie trafił przez ponad półtora roku!

Zdaniem Czachowskiego mimo wszystko Milik powinien jednak otrzymać powołanie do kadry. - Polska piłka znajduje się w tym momencie na ostrym zakręcie, tuż przed ostatnim meczem eliminacji Euro. W tych okolicznościach Milik powinien zostać powołany - przyznał. - Mówię, to patrząc przez pryzmat głębi naszej ławki rezerwowych. Może warto byłoby go mieć w zanadrzu, choćby dla dyskomfortu przeciwnika? Zawsze to zawodnik Juventusu, na którego trzeba mieć baczenie! - dodał Czachowski.

Brak powołania dla Milika to koniec pewnej ery w kadrze. Napastnik Juventusu był regularnie powoływany niemal od początku swojej przygody z reprezentacją. Łącznie rozegrał z orzełkiem na piersi 72 spotkania i zdobył 17 bramek.