Czesi w strachu przed Lewandowskim. Mówią jednym głosem

Robert Lewandowski nie był ostatnio w dobrej dyspozycji i od sześciu meczów nie zdobył bramki. W spotkaniu ubiegłej kolejki La Ligi wreszcie się przełamał. Strzelił dwa gole w starciu przeciwko Deportivo Alaves i zagwarantował FC Barcelonie zwycięstwo 2:1. "Okazał się zbawicielem Barcelony" - napisało po meczu "Mundo Deportivo".

Czesi zaniepokojeni występem Lewandowskiego. "Wraca do formy"

Powrót do formy Lewandowskiego to świetne wieści dla Michała Probierza, ponieważ wielkimi krokami zbliża się bardzo ważne spotkanie z Czechami w eliminacjach mistrzostw Europy. Nasi rywale są zaniepokojeni dobrym występem napastnika w starciu z Deportivo Alaves. "Pierwsze gole od września. Lewandowski wraca do formy na Czechy" - czytamy w Idnes.cz.

"Ostrzeżenie dla Czechów" - napisali dziennikarze Sport.aktualne.cz. I zwrócili uwagę, że Polak przełamał passę sześciu meczów bez gola na koncie. "Wrócił do strzeleckiej formy na pięć dni przed spotkaniem z Czechami" - czytamy dalej. W podobnym tonie napisali również dziennikarze Isport.blesk.cz oraz Sport.cz. Wszyscy jednogłośnie podkreślili, że napastnik przełamał się w kluczowym momencie i nie są to dobre wieści dla ich reprezentacji.

Spotkanie reprezentacji Polski z Czechami odbędzie się w piątek o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym. Obecnie drużyna Michała Probierza zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. O jeden punkt wyprzedzają ją właśnie Czesi, którzy plasują się na pozycji gwarantującej bezpośredni awans. Mają jednak jeden mecz rozegrany mniej. W związku z tym Polacy, aby mieć nadzieję na bezpośrednią kwalifikację, muszą koniecznie pokonać najbliższych rywali i liczyć na ich wpadkę w meczu z Mołdawią.

Następnie reprezentację Polski czeka jeszcze mecz towarzyski z Łotwą. Odbędzie się on we wtorek 21 listopada o 20:45.