Eliminacje Euro 2024. Kiedy gra reprezentacja Polski? Gdzie oglądać Polska - Czechy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Przed reprezentacją Polski kluczowe dni w kontekście potencjalnego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Aby myśleć o awansie z grupy Biało-Czerwoni muszą pokonać w piątek Czechów i liczyć na ich porażkę z Mołdawią. Obecnie o wiele bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być gra w marcowych barażach.

Polska - Czechy meczem o wszystko. Kiedy gra reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn?

Piątkowy mecz z Czechami będzie prawdziwym meczem o wszystko. Polacy nie mają już nic do stracenia i muszą spisać się jak najlepiej, aby wygrać to spotkanie. Zadanie nie będzie jednak należało do najłatwiejszych - nasi południowi sąsiedzi znajdują się w dość wysokiej formie i są w czubie grupowej tabeli.

Podczas pierwszego starcia obi zespołów w Pradze Czesi nieoczekiwanie wygrali 3:1. Wówczas trafiali dla nich Ladislav Krejci, Tomas Cvancara i Jan Kuchta. Autorem honorowego trafienia dla Biało-Czerwonych był Damian Szymański.

Czesi udanie radzą sobie w trwających eliminacjach. Oprócz wygranej z Polską mają na koncie także dwa zwycięstwa z Wyspami Owczymi oraz remisy z Mołdawią i Albanią. Zajmują oni drugie miejsce w naszej grupie i są o krok od zapewnienia sobie awansu. Z kolei Polacy mają na koncie zwycięstwa nad Wyspami Owczymi i Albanią oraz remis z Mołdawią.

Początek meczu Polska - Czechy zaplanowano na piątek 17 listopada na 20:45. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Będzie ona dostępna także na platformie Polsat Box Go, a także stronie internetowej sport.tvp.pl. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!