Boniek doradził Probierzowi przed meczem z Czechami. Padły konkretne nazwiska

Przed reprezentacją Polski kluczowe dni w kontekście potencjalnego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Aby myśleć o awansie z grupy Biało-Czerwoni muszą pokonać w piątek Czechów i liczyć na ich porażkę z Mołdawią. Obecnie o wiele bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być gra w barażach.

Michał Probierz ma ból w obronie. Zbigniew Boniek radzi

Największy ból głowy selekcjoner Michał Probierz ma w obsadzeniu defensywy. Z udziału w zgrupowaniu kontuzje wykluczyły m.in. Matty'ego Casha czy Pawła Dawidowicza. Do kadry wrócił z kolei Jan Bednarek. Nie zabrakło też młodego Patryka Pedy z Serie C. Kto jednak pojawi się na placu gry w piątkowy wieczór?

Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu" zdradził, jaką linię defensywną wystawiłby w tym spotkaniu. - A ja uważam, że będzie grać Bednarek, Kędziora i Kiwior. Uważam, że Bednarek w tej reprezentacji bardziej pasuje na środku niż jako półprawy środkowy obrońca - przyznał.

Były prezes PZPN ocenił także Patryka Pedę w kontekście reprezentacji. - Nie zapomnijmy, że to młody chłopak z przyszłością. Przed nami bardzo ważne mecze. Myślę, że ten proces wprowadzenia młodego piłkarza jest obarczony, tak wielkim ryzykiem i taką odpowiedzialnością, to nie jest rzecz łatwa. Jak masz zawodników doświadczonych, to masz dylemat w głowie, czy postawić na młodego, czy nie - ocenił Boniek.

Początek meczu Polska - Czechy zaplanowano na piątek 17 listopada na 20:45. Polacy, aby marzyć jeszcze o bezpośrednim awansie, muszą to spotkanie wygrać. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!