Koźmiński nie może zrozumieć jednej decyzji Probierza. "Bardzo dobry, ale..."

Arkadiusz Milik nie zagra w listopadowych meczach reprezentacji Polski. Jest to spowodowane decyzją Michała Probierza, który nie znalazł dla niego miejsca na liście powołanych. Decyzja jest wręcz sensacyjna, gdyż w poprzednich latach 29-latek gdy tylko był zdrowy, pojawiał się na zgrupowaniach.

Zobacz wideo Ależ zjazd piłkarza Legii. "Jego forma faluje, odkąd przyszedł do Legii"

W dodatku w październiku selekcjoner publicznie bronił Milika. Po słabszym występie napastnika przeciwko Wyspom Owczym (2:0) zapowiedział, że z Mołdawią znów będzie w wyjściowym składzie. Jednak piłkarz znów zagrał poniżej oczekiwań, m.in za sprawą zmarnowanych przez niego okazji skończyło się rozczarowującym remisem 1:1.

Marek Koźmiński dziwi się, że Michał Probierz nie powołał Arkadiusza Milika. Wskazał powód

W programie "Pogadajmy o Piłce" portalu Meczyki.pl ostatnie powołania skomentował Marek Koźmiński. Odniósł się m.in. do absencji napastnika Juventusu i przypomniał słowa Probierza. Według niego cała sytuacja jest zastanawiająca. - Starał się wesprzeć Milika, zbudować go medialnie dla reprezentacji, nałożyć na jego barki odpowiedzialność za grę w reprezentacji. Po miesiącu nie ma go w kadrze. Oczywiście on się nie broni swoją grą, ta od dłuższego czasu wygląda słabo - stwierdził.

Zdaniem Koźmińskiego ta decyzja nie jest najlepsza, ale może wynikać z tego, jaki sposób działania ma Probierz. - Czy w takim momencie, kiedy wachlarz w ataku jest tak ograniczony, i czy po takich słowach selekcjonera o Miliku, wypowiedzianych miesiąc temu, aż tak drastyczna zmiana koncepcji powinna mieć miejsce? Mam co do tego pewne wątpliwości. Znam Probierza od lat, to bardzo dobry szkoleniowiec, ale często działa pod wpływem impulsu, chwili. I bardzo dużo tego widzimy w tych powołaniach - wyjaśnił.

Marek Koźmiński o Arkadiuszu Miliku w reprezentacji Polski. "Nawałka go zbudował"

Były wiceprezes PZPN zauważył, że niemoc Milika w reprezentacji trwa od wielu lat. To kontrastuje z tym, co pokazuje w klubie. - Mamy taki paradoks z Arkiem, że jak jest wpuszczany na boisko w Juventusie, to gra dobrze, strzela bramki, czasami jest zawodnikiem decydującym o wyniku spotkania. W reprezentacji przez długi czas przechodzi obok meczu - powiedział.

Według Koźmińskiego tylko za kadencji Adama Nawałki napastnik grał na odpowiednio wysokim poziomie i był wtedy kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. W dużej mierze dlatego, że trener umiał do niego dotrzeć. - Nawałka zbudował go na poziomie mentalnym i zaszczepił poczucie odpowiedzialności za swoje czyny, za grę dla reprezentacji. Milik w niektórych momentach był ważniejszy niż Robert Lewandowski. Dzisiaj to brzmi paradoksalnie, ale takie są fakty. Żaden inny selekcjoner po Nawałce nie był w stanie natchnąć go do odpowiedzialności gry w reprezentacji - podsumował.

Arkadiusz Milik ma na koncie 72 występy w reprezentacji Polski. Zdobył w nich 17 bramek i zaliczył 17 asyst.