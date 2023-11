Tak ostro o Miliku jeszcze nie było. Były kadrowicz ma dość. "Zawodnik z cyrku"

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu rozczarowuje w reprezentacji Polski. Krytyki nie szczędzono mu również po październikowych meczach z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1). W tamtym czasie Michał Probierz bronił napastnika, lecz nie powołał go już na listopadowe zgrupowanie kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołanie Probierza? Absolutny debiutant puka do kadry

Jacek Ziober krytycznie o Arkadiuszu Miliku w reprezentacji Polski. "Śmiesznie to wygląda"

Decyzja selekcjonera była bardzo zaskakująca, gdyż w ostatnich latach jeśli Milik był zdrowy, to mógł liczyć na powołanie. Niedawno ruch ten skomentował Paweł Kryszałowicz, a teraz absencję 29-latka skomentował Jacek Ziober, 46-krotny reprezentant Polski.

- Decyzja jest logiczna. Od napastnika wymaga się zdobywania bramek, a tego brakowało. W tym przypadku nie chodzi o jeden mecz, a o wszystkie zmarnowane sytuacje. Jeżeli nie trafia się z dwóch metrów do bramki, to trochę śmiesznie to wygląda - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

57-latek podkreślił, że na napastnika nie powinno się patrzeć przez pryzmat tego, że gra w Juventusie, a tego, co realnie daje drużynie narodowej. - W tym przypadku nie obchodzi mnie klub. Kadra to kadra. By do niej wrócić, Milik musi zacząć być skutecznym napastnikiem. Nie mogę wymagać, by znajdował się w pierwszym składzie Juventusu, ale jeżeli już wychodzi na boisko, musi udowodnić swoją przydatność asystami i bramkami. Koniec, kropka - stwierdził.

Jacek Ziober bez ogródek o Arkadiuszu Miliku. "Po roku gościa nie ma"

Milik to zawodnik z bardzo bogatym CV, w przeszłości występował w klubach takich jak Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam, Napoli czy Olympique Marsylia. Mogłoby się wydawać, że tak ceniony gracz będzie więcej dawał kadrze. Według Ziobera to, że tak się nie dzieje, źle świadczy o piłkarzu. - Moim zdaniem trochę wygląda jak zawodnik z objazdowego cyrku. Był w tylu klubach, a wynika z tego tylko tyle, że ma je wpisane do CV. Po roku gościa nie ma - wypalił.

Do tej pory Arkadiusz Milik 72-krotnie zagrał w reprezentacji Polski, zdobył 17 bramek i zanotował 17 asyst. Jego bilans w Juventusie w tym sezonie to 11 występów, dwa gole i jedna asysta.