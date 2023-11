Zdecydowana reakcja Czechów. Złe wieści dla reprezentacji Polski

Już za kilka dni reprezentacja Polski zmierzy się na Stadionie Narodowym z Czechami w ostatnim meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W miniony czwartek powołania na to spotkanie ogłosił Michał Probierz. Z kolei selekcjoner Czechów Jaroslav Silhavy w weekend zdecydował się jeszcze na dowołanie dwóch zawodników. Dla obu zespołów będzie to niezwykle istotny pojedynek.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl