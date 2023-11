Roman Kołtoń namaścił następcę Szczęsnego Zaskoczył. "Jest kotem"

Polscy piłkarze 17 listopada podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentację Czech. Będzie to ostatnie spotkanie zawodników Michała Probierza w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Mecz ten będzie miał ogromne znaczenie i może utrzymać Polaków w grze o bezpośredni awans na imprezę. Cztery dni później nasi zawodnicy rozegrają z kolei towarzyski mecz z Łotwą.

Kołtoń wie, kto jest przyszłością w bramce reprezentacji Polski

W czwartek światło dzienne ujrzała lista powołań Probierza na dwa najbliższe spotkania reprezentacji. Selekcjoner postawił na trzech bramkarzy, a mianowicie na Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego i Marcina Bułkę. Zdaniem Romana Kołtonia ostatni z wymienionych może być stawiany za wzór do naśladowania. - Zobaczmy nastawienie Marcina Bułki, jak słyszy o kadrze. On się cieszy. Ja chcę takich piłkarzy w reprezentacji. Jego marzeniem jest wygryźć Szczęsnego. Pewnie nierealne do EURO 2024, ale później? Kto wie. Chcę takich kadrowiczów - podsumował w programie na kanale Meczyki.pl na YouTubie.

Nawiązał również do dalszej przyszłości kadry narodowej i wskazał innego zawodnika, który mógłby wygryźć Szczęsnego z bramki. Według Kołtonia mógłby to być Kacper Tobiasz z Legii Warszawa. - Tobiasz ma przepotężny potencjał. Jest kotem w bramce. Młody Szczęsny. Okej, popełnia błędy jak na przykład z Ordabasami. One będą, bo jest młody, uczy się. Ale w meczu z Midtjylland dał coś ekstra - ocenił.

21-latek debiut w seniorskiej reprezentacji ma jeszcze przed sobą, a na ten moment bardzo spisuje się w kadrze młodzieżowej, w której jest kapitanem. Wysoką dyspozycję zaprezentował w trakcie trzech ostatnich spotkań w eliminacjach do Euro U-21 w 2025 roku. Rozegrał w nich całe 270 minut i nie puścił ani jednej bramki.