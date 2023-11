Kulesza zobaczył mecz kadry w MŚ U-17 i skomentował. Króciutko

Kadra Marcina Włodarskiego musi radzić sobie w Indonezji bez czterech zawodników wyrzuconych z reprezentacji w związku z aferą alkoholową. Mowa o Oskarze Tomczyku, Filipie Rózdze, Filipie Wolskim oraz Janie Łabędzkim. To oznacza, że selekcjoner ma do dyspozycji tylko 17 piłkarzy do obsadzenia składu, w tym aż trzech bramkarzy. Nie są to dobre wieści.

Reprezentacja Polski U-17 przegrała. Cezary Kulesza skomentował mecz z Japonią

W sobotni poranek czasu polskiego Biało-Czerwoni rozpoczęli rywalizację na mundialu. Niestety pierwszy mecz nie potoczył się po myśli Polaków, którzy przegrali 0:1. Wynik mógłby być jednak znacznie wyższy gdyby nie znakomita postawa Michała Matysa w bramce. Dodatkowo trzeba zawrócić uwagę na niekorzystne warunki pogodowe - spotkanie było przerwane na około 20 minut ze względu na opady deszczu.

Piłkarze Marcina Włodarskiego nie tak wyobrażali sobie pewnie inauguracje mundialu. "I Polacy, i Japończycy popełniali mnóstwo prostych błędów. Zwłaszcza przy dłuższych podaniach. Na nasze pomyłki nerwowo reagował selekcjoner - Marcin Włodarski - który wściekał się przy linii bocznej" - pisał o meczu nasz dziennikarz Konrad Ferszter.

Po zakończeniu rywalizacji do wyniku odniósł się Cezary Kulesza. "Dziś się nie udało, ale nie zwieszamy głów i walczymy dalej! Wierzę w umiejętności i ambicję naszego zespołu" - napisał prezes PZPN na platformie X.

Kolejny mecz Polacy rozegrają we wtorek 14 listopada, kiedy to zagrają z Senegalem (10:00). W piątek 17 listopada, na zakończenie fazy grupowej, ich rywalem będzie Argentyna (10:00). Relacje na żywo na Sport.pl.