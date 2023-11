Sensacyjna decyzja Probierza znalazła obrońców. "Zimny prysznic się przyda"

Arkadiusz Milik nie został powołany na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Decyzja ta mogła wynikać z tego, że od dawna nie prezentował w drużynie narodowej pełni możliwości. "Michał Probierz jest pierwszym, który powiedział temu "dość!". I choć jeszcze w październiku Milika bronił, tym razem zostawił go w klubie. A Milik sam mu w tym wszystkim pomógł, bo do bardzo słabej dyspozycji w kadrze doszła też przeciętna postawa w Juventusie" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołanie Probierza? Absolutny debiutant puka do kadry

Arkadiusz Milik poza reprezentacją Polski. Paweł Kryszałowicz komentuje. "Od dawna zawodzi"

Ta decyzja selekcjonera wywołała gorącą dyskusję wśród ekspertów, skomentował ją również Zbigniew Boniek. W rozmowie z TVP Sport głos w tej sprawie zabrał Paweł Kryszałowicz, 33-krotny reprezentant Polski. Według niego Probierz postąpił właściwie.

- Arek od dawna zawodził w kadrze. Nie chodzi o to, żeby się teraz nad nim znęcać i mówić, że się nie nadaje. Oczywiście, że się nadaje, bo ma duże umiejętności, ale od kilku lat jest w słabszej dyspozycji, jeśli chodzi o reprezentację. Nie daje drużynie narodowej tego czego od niego wszyscy oczekujemy - powiedział.

Przerwę reprezentacyjną 29-latek spędzi na treningach w Juventusie. Zdaniem Kryszałowicza może wyjść mu to na dobre, gdyż będzie mógł "na spokojnie szlifować swoją dyspozycję". Niewykluczone, że zaprocentuje to w kolejnych meczach drużyny narodowej. - Milik w klubie a Milik w kadrze to dwaj różni piłkarze. Dobrze się stało, że tym razem nie będzie go w reprezentacji. Zimny prysznic mu się przyda - stwierdził.

Paweł Kryszałowicz o przyszłości Arkadiusza Milika w reprezentacji Polski. "Nie skreślałbym go"

Jednocześnie 49-latek podkreślił, że Milik może ponownie stać się ważną postacią reprezentacji Polski. - Nie skreślałbym go definitywnie, bo w przeszłości Arek dużo dawał kadrze. W lutym skończy 30 lat, a więc wciąż jest w dobrym wieku dla piłkarza - ocenił.

Dotychczas Arkadiusz Milik rozegrał 72 mecze w kadrze, strzelił w nich 17 goli i zanotował 17 asyst. Natomiast w tym sezonie w Juventusie w 10 spotkaniach zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.