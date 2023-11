Santos przerwał długie milczenie o pracy w reprezentacji Polski. Zaskoczył

Choć Fernando Santos już prawie dwa miesiące nie pracuje w Polsce, to dotychczas nie wypowiadał się zbytnio na temat pracy w naszym kraju. Zmieniło się to w ostatnim czasie, kiedy udzielił obszernego wywiadu portugalskiemu dziennikowi "A Bola". Tam wprost ocenił swoją decyzję o podjęciu pracy w PZPN-ie i mocno zaskoczył. Nie zabrakło także słów skierowanych do Polaków.

