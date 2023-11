Tak wygląda plan zgrupowania kadry. PZPN wprowadził parę zmian w reprezentacji

Reprezentacja Polski przed ostatnim meczem z Czechami w eliminacjach do mistrzostw Europy jest w fatalnej sytuacji, jednak nadal ma szansę na bezpośredni awans do turnieju. W czwartkową noc Michał Probierz ujawnił nazwiska piłkarzy, którzy 17 listopada powalczą o jak najlepszy wynik. W międzyczasie PZPN przygotował dla całej kadry nowy plan, według którego zespół będzie funkcjonował w najbliższych dniach.

PZPN zarządził zmiany. Tak nie było za kadencji wcześniejszych trenerów

W piątek Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił plan listopadowego zgrupowania kadry, z którego wynika, że mamy do czynienia z kilkoma zmianami. Po pierwsze, treningi będą odbywały się znacznie wcześniej niż dotychczas. Za kadencji Fernando Santosa piłkarze wychodzili na murawę zazwyczaj późnym popołudniem, natomiast teraz w najbliższy wtorek, środę i niedzielę rozpoczną trening już o godz. 11:30 na jednym z boisk warszawskiej Legii. Zmiana ta jest spowodowana porą roku. Poboczny obiekt "Wojskowych" nie ma wystarczającego dobrego oświetlenia, przez co zajęcia lepiej zorganizować nieco wcześniej.

13 listopada trening odbędzie się zgodnie ze wcześniejszą tradycją, czyli około godz. 17:15. Będą to jednak tylko zajęcia wyrównawcze. W tym dniu zawodnicy mają przybyć na zgrupowanie maksymalnie do godz. 15:00. W poniedziałek na obiekcie Legii przed treningiem odbędzie się także konferencja prasowa, jednak kolejne wtorkowe i środowe spotkania z dziennikarzami zaplanowano już w hotelu Double Tree by Hilton, gdzie kadra będzie przygotowywała się do meczów. Taka zmiana jest wynikiem tego, że właściciele klubu już wcześniej wynajęli pomieszczenia medialne, przez co będą one niedostępne w tych dniach.

W czwartek 16 listopada, dzień przed meczem z Czechami kadra będzie już trenowała na Stadionie Narodowym, gdzie nie ma żadnych kłopotów z oświetleniem. Tam też będą odbywały się przedmeczowe konferencje prasowe. W sobotę na godz. 11:15 zaplanowano trening wyrównawczy dla zawodników, którzy nie wystąpią w piątkowym meczu. Następnie drużyna Probierza od poniedziałku będzie przygotowywała się do towarzyskiego meczu z Łotwą również na PGE Narodowym.

