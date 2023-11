Zawodnik kadry U-17 wskazuje cel drużyny na MŚ. Jaśniej się nie da

Młodzieżowa reprezentacja Polski w sobotę 11 listopada rozegra pierwszy mecz w tegorocznych mistrzostwach świata do lat 17. Piłkarze Marcina Włodarskiego zmierzą się o godz. 10:00 polskiego czasu na stadionie w Bandung z rówieśnikami z Japonii. Po aferze alkoholowej, która wybuchła na niespełna tydzień przed startem turnieju, atmosfera wokół drużyny zrobiła się gęsta. Sami zawodnicy zapewniają jednak, że wiedzą, po co tu przyjechali.

Ambitny cel polskiej młodzieżówki przed MŚ w Indonezji. "Grać ofensywnie"

Jednym z kadrowiczów obecnych w Indonezji jest pomocnik Lecha Poznań Igor Brzyski. Urodzony 15 marca 2007 zawodnik jest najmłodszym członkiem naszej ekipy. Mimo to nie boi się mówić o wielkich celach. - Przez pierwsze dni na Bali musieliśmy się przygotować do warunków. Było trochę ciężko. Ale teraz już jesteśmy przyzwyczajeni i czujemy się w lepszej formie fizycznej. Temperatury są wyższe, do czego musieliśmy się przyzwyczaić. Ale nie chciałbym szukać wymówek. Przyjechaliśmy tutaj, żeby grać ofensywnie, wygrywać i dominować przeciwników - zapowiadał w wywiadzie dla sport.tvp.pl.

Grupa, o której mowa, zdobyła już brązowy medal rozegranych na przełomie maja i czerwca mistrzostw Europy na Węgrzech. Nasi piłkarze nie ukrywają, że marzą o grze w topowych klubach, a ten turniej pozwoli im się wypromować. - Skauci są zawsze na takich imprezach, ale już do tego się przyzwyczailiśmy. Skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej wystąpić i osiągać dobre wyniki. A w konsekwencji zdobyć mistrzostwo świata, jeśli będzie to możliwe - odważnie zadeklarował Brzyski.

Jasny przekaz kadrowicza. "Przylecieliśmy, żeby wyjść z tej grupy"

Oprócz Japonii w fazie grupowej czekają nas jeszcze mecze z Senegalem i Argentyną. Jak 16-letni gracz ocenia nasze szanse na awans? - Grupa jest wyrównana i każda z drużyn potrafi dobrze grać. Wszyscy będą chcieli dominować, ale my postaramy się im postawić. Na losowanie zareagowaliśmy bardzo spokojnie. I przylecieliśmy na te mistrzostwa, żeby wyjść z tej grupy - myślę, że jest to cel każdego z nas - podsumował.

W mistrzostwach świata U-17 biorą udział 24 zespoły. Awans do 1/8 finału zapewnią sobie te z pierwszych i drugich lokat w poszczególnych grupach oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Finał zaplanowany jest na 2 grudnia.