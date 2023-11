Ostre słowa o reprezentacji Polski. Powiedział to, o czym inni boją się pomyśleć

W czwartkowy wieczór poznaliśmy powołania Michała Probierza na listopadowe mecze reprezentacji Polski z Czechami w eliminacjach Euro 2024 i Łotwą w meczu towarzyskim. Selekcjoner dokonał kilku zaskakujących decyzji i m.in. nie powołał Arkadiusza Milika, a przywrócił do kadry Jana Bednarka.

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Reprezentacja Polski nie ma przyszłości? "Gdzie my jesteśmy?"

2023 rok jest prawdopodobnie najgorszym rokiem pod względem wyników dla reprezentacji Polski od lat. Całkowicie iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, dwóch kolejnych selekcjonerów, kompromitujący dwumecz z Mołdawią i fatalna atmosfera wokół kadry i PZPN-u. To wszystko sprawia, że trudno patrzeć z optymizmem w przyszłość.

- Ta reprezentacja zalicza zjazd, który moim zdaniem będzie trwał wiele lat - to jest moja prognoza. Obym się mylił, ale musimy oswoić się z pewną koniunkturą w reprezentacji Polski - dobrze to już było - analizował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Włodarczyk odniósł się do powołań na pozycji środkowego obrońcy, czyli m.in. powrotu Jana Bednarka oraz Patryka Pedy z trzecioligowego Spal. - Patryk Peda może jest perspektywicznym zawodnikiem, ale jeżeli gra w klubie, który nie ma przerwy podczas meczów międzynarodowych, to wiemy, na jakim gra poziomie - słabym. Podniecaliśmy się, że uratował nas od utraty bramki w meczu z półamatorami. Przecież to jest śmiech na sali. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? Bednarek wraca do kadry z dwóch powodów. Po pierwsze - gra dobrze w Southampton. Po drugie - ma beznadziejnych rywali do powołań.

"Czwartkowymi powołaniami na listopadowe mecze reprezentacji Polski Michał Probierz dał jasny sygnał: gra w wielkim klubie to nie wszystko. Arkadiusz Milik nie przez miesiąc, lecz przez lata nie dawał kadrze tego, czego się od napastnika oczekuje. Probierz jest pierwszym, który powiedział: "dość tego!" - tak Jakub Seweryn ze Sport.pl analizował brak powołania dla napastnika Juventusu.