Tą decyzją PZPN rozwścieczył polskich kibiców. Gigantyczny skandal

- Przed nami najważniejszy rok w historii, dlatego ta koszulka zostanie zapamiętana na lata - mówił dumnie ówczesny kapitan reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski, gdy 8 listopada 2011 r. we Wrocławiu PZPN wraz z firmą Nike zaprezentował stroje, w których nasza drużyna miała zagrać na Euro 2012.

Błaszczykowski miał rację: koszulka została zapamiętana na lata. A być może nawet na zawsze. Stroje swojego fenomenu nie zawdzięczały jednak ani kolorystyce, ani krojowi, ani wadze (koszulka ważyła raptem 149 gramów, co czyniło ją najlżejszą w historii), ani tym bardziej wynikowi reprezentacji Polski na Euro 2012.

Pierwszy raz od 18 grudnia 1921 r., czyli pierwszego oficjalnego meczu Polaków (0:1 z Węgrami), na koszulce kadrowiczów zabrakło godła naszego kraju. Na kilka miesięcy przed najważniejszym turniejem w naszej historii w Polsce zawrzało, a wojna o orzełka zjednoczyła kibiców bardziej niż cokolwiek innego.

A czemu nie biedronka?

Z prawej strony znaczek sponsora technicznego reprezentacji Polski, z lewej nowe logo PZPN. "Gdzie jest orzeł?" - burzyli się w internecie kibice, którzy nie potrafili zrozumieć, dlaczego godło naszego kraju zostało usunięte z koszulki drużyny narodowej. I to zaledwie pół roku przed polsko-ukraińskimi mistrzostwami Europy.

Kibice byli wściekli, a internet zalała fala obelg pod adresem firmy Nike oraz PZPN i jego prezesa Grzegorza Laty. Bardziej zdystansowani fani ironicznie sugerowali, że na koszulce zamiast nowego loga PZPN równie dobrze mogła pojawić się biedronka, czyli logo sieci sklepów, który był jednym ze sponsorów kadry.

Przedstawiciele związku i sponsora technicznego kadry oburzeniem kibiców się jednak nie przejmowali. Wręcz przeciwnie, ze spokojem tłumaczyli, dlaczego orzeł w koronie zniknął z koszulki i przekonywali, że decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

- Nowe koszulki wzorem innych federacji, jak np. Francja, Anglia, Włochy prezentują nowe logo reprezentacji - wyjaśniała Agnieszka Olejkowska, ówczesna rzeczniczka prasowa PZPN. - To jest proces nieodwracalny, im szybciej przyjmiemy to wiadomości, tym lepiej. W ciągu najbliższych dwóch lat nic się nie zmieni - dodawał Piotr Gołos, który w związku odpowiadał za marketing i PR.

"Wiedzieliśmy, że to odważny krok"

Gołos mówił wprost, że głównym powodem zmiany na koszulce reprezentacji Polski były kwestie marketingowo-biznesowe. - PZPN był jedną z ostatnich federacji w Europie, która umieszczała godło państwowe na strojach kadrowiczów. Na 52 związki tylko sześć ma godło, a pozostałe używają loga federacji albo innych symboli. Wiedzieliśmy, że to odważny krok, ale miał on na celu m.in. odświeżenie marki - tłumaczył Gołos.

W internecie bronił się też związek. "W badaniu opinii na temat wizerunku PZPN udział wzięło 2248 osób. Najliczniej reprezentowani byli kibice, rekrutowani do badań z grupy osób, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy kupiły bilet na mecz reprezentacji Polski. Zdecydowana większość respondentów pozytywnie oceniła nowe logotypy związku i reprezentacji. Nowy logotyp reprezentacji bardzo dobrze i dobrze ocenia 60 proc. kibiców, 74 proc. przedstawicieli mediów i 67 proc. osób z innych środowisk" - czytaliśmy w oświadczeniu PZPN.

W rzetelność badania trudno było wierzyć zwłaszcza w kontekście wysokiej liczby zadowolonych kibiców. Trudno było też wierzyć w tłumaczenia PZPN o całkowitym usunięciu narodowej symboliki z polskiej koszulki. Faktem było, że czołowe reprezentacje jak Anglia, Hiszpania, Francja, Włochy czy Holandia miały na strojach loga federacji. Każde z nich wyraźnie jednak odwoływało się do państwowego godła.

Anglicy mieli na koszulce trzy lwy, Włosi flagę, Holendrzy gryfa, a Francuzi koguta. Nowoczesne logo PZPN, które miało imitować orła, tak jednoznacznie się nie kojarzyło. Tłumaczenia związku nie przekonały kibiców, którzy dali upust nerwom w kolejnych dniach.

"Polska bez godła wygrać nie mogła"

11 listopada, czyli trzy dni po premierze feralnej koszulki, Polacy grali we Wrocławiu towarzyski mecz z Włochami. Narodowe Święto Niepodległości, rywal z najwyższej półki i komplet publiczności na nowiuteńkim stadionie miały nadać meczowi niepowtarzalnego klimatu, który mieliśmy zapamiętać na lata. Spotkanie okazało się jednak totalną klapą.

Drużyna Franciszka Smudy przegrała po golach Mario Balotellego w 30. i Giampaolo Pazziniego w 60. minucie. Ale najważniejsze nie było to, co działo się na boisku. Przez cały mecz kibice gwizdali i lżyli PZPN. "Gdzie jest orzeł?!" było przyśpiewką częstszą niż "Polacy, nic się nie stało" po Euro 2012. Na trybunach pojawił się też transparent: "Tradycja zobowiązuje - nowym strojom nikt nie kibicuje".

Klimat spotkania najlepiej podsumował portal 90minut.pl, który relację z meczu zatytułował: "Polska bez godła wygrać nie mogła". - Zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli piłkarzami, taktyką i wynikiem sportowym - apelował Lato. Ale po meczu z Włochami temat mógł być tylko jeden.

- Nie ma co nad tym dywagować. Zawsze będą za i przeciw - bagatelizował problem Błaszczykowski. - Poszliśmy wzorem innych reprezentacji, więc myślę, że doganiamy pod tym względem Europę. Stroje są bardzo lekkie i wygodne, a design bardzo prosty - wtórował mu Wojciech Szczęsny.

Ale nie wszyscy podchodzili do tematu tak lekko. - Logo jest ładne, ale z orzełkiem byłoby lepiej. Po zdobyciu bramki nie da się go już pocałować - mówił Robert Lewandowski. - To są zmiany, na które jako piłkarze nie mamy wpływu, ale z orzełkiem byłoby lepiej, bo każdy się do niego przyzwyczaił - dodawał Rafał Murawski.

O orzełka walczył nawet premier

Pierwsze protesty kibiców nie zmiękczyły PZPN, a Lato i Gołos zgodnie przekonywali, że nic w tej sprawie nie da się już zrobić. Polacy na Euro 2012 mieli zagrać bez orzełka i basta. - Naszycie orzełka to nie jest skomplikowana sprawa. Za moich czasów przez jedną noc wyprodukowano komplet spodenek, bo FIFA zażądała zmian. I to udało się zrobić w jedną noc. Uważam, że każdy problem można rozwiązać. Trzeba tylko rozmawiać z ludźmi - w rozmowie z Polskim Radiem przekonywał były prezes PZPN Michał Listkiewicz.

- To wszystko wyszło bardzo niezręcznie. Zabrakło akcji informacyjnej, z której kibice dowiedzieliby się, że większość federacji gra z logiem na koszulkach. Zresztą jest jeszcze sporo czasu i naprawdę można wprowadzić zmiany. Na koszulce jest trochę miejsca, a przepisy FIFA są elastyczne - dodawał.

Sprawą zajęli się nawet politycy. Kilka dni po prezentacji strojów grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła w sejmie projekt ustawy, która miała zagwarantować obecność godła naszego kraju na strojach wszystkich reprezentacji. - Drużyna narodowa to nie jest własność PZPN. Mam nadzieję, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy - mówił ówczesny premier Donald Tusk.

Ale postawa władz PZPN się nie zmieniała, a protesty przybierały na sile. "Gdzie jest orzeł?!" i "J***ć PZPN" niosło się nie tylko we Wrocławiu na meczu pierwszej reprezentacji, ale też na spotkaniach kadr młodzieżowych, które odbyły się w kolejnych dniach.

Pustki na stadionie zmiękczyły PZPN

Apogeum protestów i niezadowolenia miało miejsce cztery dni po meczu z Włochami. 15 listopada Polacy podejmowali Węgrów (2:1) na stadionie w Poznaniu i prawdopodobnie był to jeden z najbardziej przygnębiających i ponurych meczów w historii. Na ponad 40-tysięcznym stadionie pojawiło się raptem siedem tys. kibiców. Co ciekawe, tylko połowa z nich kupiła bilety. Drugą część publiczności stanowili goście PZPN oraz jego sponsorzy.

- Przed rokiem na tym stadionie wygraliśmy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Był komplet publiczności i koszulki z orłem. Dziś orzeł zniknął z koszulek, a publiczność ze stadionu. (…) Kiedy graliśmy poza granicami naszego kraju, zastanawialiśmy się, czy rozgrywanie takich meczów ma sens. Dziś możemy się zastanawiać, czy sens ma granie na tym stadionie przy garstce publiczności. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. O tym najważniejszym już powiedziałem. Dobry nastrój już prysł, ale grać trzeba - mówił na wstępie komentujący to spotkanie w TVP Dariusz Szpakowski.

Garstka kibiców, która przyszła na mecz, rzadko wspierała piłkarzy. Częściej za to dopytywała o orła i ubliżała PZPN. W przeciwieństwie do meczu we Wrocławiu, w Poznaniu spiker nie zagłuszał wulgarnych okrzyków i pytań kolejnymi komunikatami.

Chociaż po meczu Lato robił dobrą minę do złej gry, protesty kibiców przyniosły skutek. Dwa tygodnie po prezentacji strojów na Euro 2012 PZPN zmienił zdanie - orzeł mógł jednak wrócić na koszulkę reprezentacji Polski.

- Przez ostatnie dwa tygodnie nad wyglądem koszulek reprezentacji dyskutowała cała Polska. Wysłuchaliśmy uważnie wszystkich opinii. W tej sprawie popełniliśmy błąd. Godło narodowe nie powinno zniknąć z koszulek reprezentacji Polski, która jest dobrem nas wszystkich. Dziś możemy tylko przeprosić, że do takiej dyskusji w ogóle doszło - mówił Lato.

"Prowadzimy intensywne prace, aby jak najszybciej dostarczyć zawodnikom oraz kibicom nowe wersje koszulki. Dzięki temu już w kolejnym meczu towarzyskim reprezentacja wystąpi w koszulkach z orłem" - przekazała w komunikacie firma Nike.

16 grudnia 2011 r. Polacy zagrali z Bośnią i Hercegowiną (1:0), a na koszulce znów pojawił się orzeł. Godło znalazło się na jej środku między logami firmy Nike i PZPN. W tych samych koszulkach piłkarze Smudy zagrali na Euro 2012. Orzeł jednak nie dodał skrzydeł naszym zawodnikom, którzy udział w mistrzostwach zakończyli po zaledwie trzech meczach.