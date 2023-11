Krychowiak nie doczeka się pożegnania z reprezentacją? PZPN komentuje

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl informował, że do pożegnania Krychowiaka może dojść już w trakcie najbliższego meczu z Łotwą. PZPN zapewniał wtedy, że planuje godne pożegnanie reprezentanta Polski, który z kadrą wystąpił na czterech imprezach rangi mistrzowskiej.

Bez Krychowiaka na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jest odpowiedź PZPN

Już teraz wiemy, że pomocnik nie pożegna się z kibicami w trakcie meczu z Łotwą na Stadionie Narodowym. Na ogłoszonej wczoraj wieczorem liście powołanych zawodników zabrakło Krychowiaka. To oznacza, że w tym roku do pożegnania już nie dojdzie. Eliminacyjny mecz z Czechami oraz towarzyskie spotkanie z Łotwą to ostatnie starcia reprezentacji Polski. Kolejne - najwcześniej w 2024 roku.

Będzie jednak trudno o organizację takiego wydarzenia. Biało-Czerwoni w marcu najprawdopodobniej będą grać w barażach do mistrzostw Europy. Niewykluczone, że tuż przed turniejem - w przypadku awansu - zostaną rozegrane mecze towarzyskie, jednak w nich Michał Probierz może postawić na zawodników, których zabierze na turniej, by sprawdzić taktykę. W takim wypadku kolejna dobra okazja do pożegnania zasłużonego reprezentanta trafi się więc najwcześniej przyszłej jesieni.

W wypowiedzi dla WP Sportowe Fakty do całej sprawy odniósł się dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN, Tomasz Kozłowski. - Rozmawiamy o koncepcji. Na dzisiaj nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie - stwierdził.

To oznacza, że PZPN wciąż nie wie, co zrobić z Krychowiakiem i jego pożegnaniem. Byłemu reprezentantowi Polski pozostaje tylko życzyć, żeby doczekał się go szybciej od Jerzego Dudka. Bramkarz ostatni, 60. mecz w kadrze zagrał w sparingu z Liechtensteinem na stadionie Cracovii (2:0). Miało to miejsce cztery lata po poprzednim spotkaniu w Biało-Czerwonych barwach i dwa lata od... zakończenia kariery.