Tego podczas losowania PP nikt się nie spodziewał. Probierz nagle wypalił

W piątek odbyło się losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski. Gościem specjalnym ceremonii był selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, który w jej trakcie nawiązał do jednego z ostatnich spotkań kadry.

Przed rozpoczęciem właściwego losowania przypomniano najładniejsze trafienia, jakie można było zobaczyć w 1/16 finału PP. Wyróżniono m.in. bramkę Kamila Grosickiego, którego Probierz wiele lat temu prowadził w Jagiellonii Białystok. Prowadzący zagaił rozmowę, nawiązując do ich wspólnej pracy w klubie z Podlasia, lecz trener nagle zupełnie odbiegł od tematu.

51-latek zaczął mówić o meczu z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024, zakończonym rozczarowującym dla Polski remisem 1:1. Wskazał, czego w nim brakowało. - Patrzę na te piękne bramki... To jest to, czego nam zabrakło w meczu z Mołdawią, oddania uderzeń na bramkę. Uczulaliśmy na to. Te gole tutaj są piękne, ale jak się nie odda strzału, to bramki nie będzie - stwierdził.

Selekcjoner z pewnością może mieć pretensje do piłkarzy o brak skuteczności w tamtym spotkaniu. Polacy uderzali 21 razy, z czego tylko siedem prób było celnych. Dało im to jednego gola. Mołdawianie również zdobyli jedną bramkę, była to ich jedyna celna próba. A w całym meczu oddali zaledwie cztery strzały.

Michał Probierz ogłosił powołania na listopadowe zgrupowanie. Kluczowy mecz z Czechami

W czwartek 9 listopada późnym wieczorem selekcjoner ogłosił powołania na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przed nią dwa spotkania, 17 listopada zmierzy się z Czechami i jeśli chce bezpośrednio awansować na Euro 2024, musi wygrać. Natomiast 21 listopada zagra towarzysko z Łotwą. Probierz krótko skomentował stające przed kadrą wyzwania. - To ważne dla nas w kontekście zmian zachodzących w zespole. Chcemy wprowadzić trochę spokoju. Najważniejsze, żebyśmy zagrali dobre spotkanie i wygrali (z Czechami - red.), a później w drugim meczu czekali na wieści - powiedział.