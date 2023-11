Nie uwierzysz, co Włosi zrobili że Szczęsnym i Milikiem. Poszli po bandzie

Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik od lat grają w reprezentacji Polski, choć podczas listopadowego zgrupowania zobaczymy tylko pierwszego z nich. Drugi nie został powołany, co nie przeszkodziło "La Gazzetta dello Sport" umieścić go na liście zawodników Juventusu wezwanych do kadry. Jednak to nie jest największa gafa, jaką popełnił włoski dziennik. Zmienił on bowiem przynależność reprezentacyjną obu graczy.

