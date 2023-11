Probierz ma duży problem. Ten zawodnik może go rozwiązać

Reprezentacja Polski kompletnie zawiodła podczas październikowego zgrupowania. I choć w całkiem niezłym stylu pokonała Wyspy Owcze (2:0), to skompromitowała się na Stadionie Narodowym, zaledwie remisując z Mołdawią 1:1. Tym samym najprawdopodobniej przekreśliła szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, chociaż do końca eliminacji pozostało nam jeszcze jedno spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos krytycznie po meczu z Jastrzębskim Węglem: Gra po naszej stronie była strasznie szarpana

Michał Probierz ma duży problem w obronie. Szykuje się wielki powrót Jana Bednarka?

Michał Probierz zaskoczył praktycznie wszystkich, powołując na ostatnie zgrupowanie 21-letniego Patryka Pedę, który na co dzień występuje... w Serie C. Mimo to obrońca spisał się przyzwoicie, dlatego spodziewano się, że jest pewniakiem również na zbliżający się mecz z Czechami. Uraz kolana spowodował, że opuścił dwa październikowe mecze Spal, a w poniedziałkowym z Rimini (0:1) usiadł tylko na ławce rezerwowych.

Jest to duży problem nie tylko dla samego zawodnika, ale również dla selekcjonera, który nie miał ostatnio zbyt dużo opcji w defensywie. Ponadto nie będzie mógł liczyć na Pawła Dawidowicza, który doznał kontuzji w ligowym starciu z Monzą. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to jedynym spokojnym o powołanie piłkarzem jest Jakub Kiwior, który od zakończenia ostatniego zgrupowania wystąpił w czterech meczach Arsenalu. Powołanie otrzyma zapewne również główny winowajca utraty bramki z Mołdawią Tomasz Kędziora. Ciągle nie są to jednak nominalni liderzy defensywy, a takiego brakuje naszej kadrze.

Z grona kandydatów sam niejako wykreślił się Mateusz Wieteska, który nie dość, że stracił miejsce w podstawowym składzie Cagliari, to będzie mu niezwykle ciężko je odzyskać. Probierz może sięgnąć zatem po "wyjście awaryjne", czyli wielkiego nieobecnego październikowego zgrupowania - Jana Bednarka. Obrońca Southampton jest obecnie pierwszoplanową postacią zespołu Championship, który na ten moment zajmuje czwarte miejsce w tabeli, i zbiera bardzo dobre recenzje.

Kto jeszcze może liczyć na powołanie? Niewykluczone, że Probierz zwróci uwagę na Sebastiana Walukiewicza, który, mimo że nie zachwyca w barwach Empoli, to zalicza regularne występy. Wyjątkiem jest ostatnie starcie z Frosinone (1:2). Ponadto obserwowani są ponoć też Marcin Kamiński (Schalke 04), Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen), Damian Michalski (Greuther Furth) oraz Michał Helik (Huddersfield FC).

Statystyki kandydatów do powołania od ostatniego zgrupowania:

Jan Bednarek - 4 mecze (360 minut),

Marcin Kamiński - 4 mecze (270 minut + 120 minut w Pucharze Niemiec), jeden gol,

Michał Helik - 4 mecze (360 minut), jeden gol,

Paweł Bochniewicz - 4 mecze (306 minut),

Damian Michalski - 4 mecze (282 minuty),

Jakub Kiwior - 4 mecze (187 minut),

Tomasz Kędziora - 2 mecze (180 minut),

Mateusz Wieteska - 1 mecz (120 minut w Pucharze Włoch),

Patryk Peda - 1 mecz (90 minut).

Selekcjoner naszej kadry ma ogłosić powołania po zakończeniu czwartkowych spotkań LKE 9 listopada, natomiast najbliższe spotkanie z Czechami zostanie rozegrane 17 listopada. Cztery dni później zmierzymy się za to w towarzyskim starciu z Łotwą.