Media: Znamy decyzję FIFA ws. reprezentacji Polski U17 po aferze alkoholowej

W ostatnich miesiącach reprezentacja Polski U17 była powodem do dumny. W tegorocznym Euro drużyna dotarła do półfinału, ulegając dopiero Niemcom, czyli późniejszym triumfatorom turnieju. Ponadto zespół prezentuje bardzo przyjemny dla oka i przede wszystkim skuteczny futbol, taki, którego oczekują kibice. Dlatego też przed mistrzostwami świata oczekiwania były spore.

Były, ponieważ teraz trudno przewidzieć, jak na drużynie odbije się "afera alkoholowa" z udziałem Oskara Tomczyka i Filipa Wolskiego z Lecha Poznań, Jana Łabędzkiego z ŁKS-u Łódź oraz Filipa Rózgi z Cracovii.

Afera alkoholowa w reprezentacji Polski U17. Nieoficjalnie: FIFA podjęła decyzję

Wspomnieni zawodnicy kadry zostali przyłapanych przez sztab szkoleniowy na piciu alkoholu. W trakcie nocnego obchodu sztab zorientował się, że czterech piłkarzy nie ma w hotelu. Pijanych zawodników znaleziono w jednym z balijskich barów, a jeden z nich miał być w takim stanie nietrzeźwości, że uszkodził sobie łuk brwiowy. Reakcja na ten występek była stanowcza. Cała czwórka została wyrzucona z reprezentacji i odesłana do domu. To narodziło jednak nowy problem.

Wyrzucenie z zespołu czterech zawodników sprawiło, że selekcjonerowi Marcinowi Włodarskiemu pozostało do dyspozycji tylko 17 piłkarzy, a w tym ledwie 14 z pola. W związku federacja wystosowała prośbę do FIFA, aby ta wyraziła zgodę na zastępstwo wspomnianej czwórki. Aby negocjować tę możliwość, wysoko postawieni pracownicy PZPN na czele z Cezarym Kuleszą polecieli do Indonezji. Szanse na zgodę FIFA oceniano na "niewielkie", a najnowsze doniesienia portalu Gol24.pl potwierdzają, że międzynarodowa federacja niemal na pewno nie zgodzi się na żadne ustępstwo dla PZPN-u.

Źródło podaje, że tylko jeden piłkarz będzie mógł zostać awaryjnie dowołany na mistrzostwa świata. Powód? Regulamin nie umożliwia zastąpienia zgłoszonego zawodnika na tym etapie przygotowań do turnieju lub w jego trakcie z przyczyn innych niż medyczne. A taki przypadek był w naszej kadrze tylko jeden (wspomniany rozcięty łuk brwiowy). W kuluarach mówi się, że FIFA nie pójdzie na żadne ustępstwa po to, aby nie dać przyzwolenia na utworzenie precedensu, w którym reprezentacje w przypadku słabej formy któregoś z graczy będą wymyślały mu karę dyscyplinarną, aby podmienić go na kogoś w lepszej dyspozycji.

Reprezentacja Polski U17 pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra w sobotę 11 listopada. Tego dnia o godzinie 10:00 czasu polskiego zmierzy się z Japonią. Następnie w fazie grupowej czekają ją starcia z Senegalem (14 listopada) i Argentyną (17 listopada).