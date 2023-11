Dziekanowski nie oszczędza Probierza i kadrowiczów. "Nie można robić takich rzeczy"

Reprezentacja Polski od dłuższego czasu gra poniżej oczekiwań. Poprawy nie było widać w październikowych meczach eliminacji Euro 2024 - co prawda udało się pokonać 2:0 Wyspy Owcze, lecz potem przyszedł rozczarowujący remis 1:1 z Mołdawią. Michał Probierz ma się nad czym głowić przed listopadowym zgrupowaniem.

Dariusz Dziekanowski nie ma złudzeń po pierwszych meczach Michała Probierza. "Zadanie było klarowne"

Powodów do chwalenia kadry nie widzi Dariusz Dziekanowski, 63-krotny reprezentant Polski. Według niego nowy selekcjoner nie zrobił tego, czego od niego oczekiwano. - Zadanie było bardzo klarowne: wygrać trzy mecze, ze słabymi Wyspami Owczymi, niewiele silniejszą Mołdawią i z Czechami, z czego dwa u siebie. Probierz miał szansę na zrobienie wielkiego kroku z reprezentacją, w kierunku zakwalifikowania się na ME, ale jej nie wykorzystał - stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport.

51-letni szkoleniowiec zaskoczył już przy pierwszych powołaniach, wzywając na zgrupowanie m.in. Patryka Pedę, gracza SPAL, włoskiego trzecioligowca (jest tam wypożyczony z drugoligowego Palermo). Według Dziekanowskiego ta decyzja była nieuzasadniona i źle wpływa na prestiż drużyny narodowej. - Nie można robić takich rzeczy, jak posiłkowanie się trzecioligowcami, bo deprecjonujemy w ten sposób reprezentację Polski. Selekcjoner nie powinien powoływać zawodników spoza najwyższych klas rozgrywkowych w danym kraju, ani takich, którzy w swych klubach grają ogony - ocenił. Nie przekonuje go też to, że Probierz dobrze zna tego piłkarza z kadry do lat 21.

Dariusz Dziekanowski krytykuje reprezentantów Polski. "Myślami był gdzie indziej"

61-latkowi nie podobało się też wystawienie Przemysława Frankowskiego na "nietypowej" dla niego lewej stronie. Negatywnie ocenił również występy Patryka Dziczka, który "nie sprostał oczekiwaniom". Jeszcze ostrzej podsumował grę Arkadiusza Milika. - Głowa nie pracuje mu w reprezentacji tak, jak w klubie. Sprawia wrażenie, jakby myślami był gdzie indziej, koncentrował się na innych meczach - powiedział.

Czego oczekuje Dziekanowski przed nadchodzącym zgrupowaniem? - Apeluję do selekcjonera, aby jego powołania były zrozumiałe dla kibiców. Pewnie w październiku brał pod uwagę, że rywalami są Wyspy Owcze i Mołdawia, ale myślę, że kadrę powinno się budować tak, jakbyśmy grali z Niemcami, a nie tylko z niżej notowanymi rywalami - zakończył.

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania, najpierw z Czechami w eliminacjach Euro 2024 (17.11), a potem towarzyskie z Łotwą (21.11). Powołania zostaną ogłoszone w czwartek 9 listopada, po meczach Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach.