Kolejna afera w kadrze młodzieżowej. "Podłożył muzykę z Różowej Pantery"

Od kilku dni piłkarska Polska żyje skandalem w reprezentacji młodzieżowej. Czterech zawodników z kadry do lat 17 zostało wyrzuconych ze zgrupowania za ekscesy alkoholowe w Indonezji przed startem mistrzostw świata. Mowa o Oskarze Tomczyku, Filipie Rózdze, Janie Łabędzkim oraz Filipie Wolskim.

Czesław Michniewicz tak rozwiązywał problemy w kadrze młodzieżowej. "Różowa Pantera"

Jak się okazuje, problemy wychowawcze w kadrach młodzieżowych występowały już w przeszłości - m.in. za kadencji Czesława Michniewicza. W mediach o tym jednak się wtedy nie mówiło. - Pamiętam, że kiedy byłem przy reprezentacji U-21 Czesława Michniewicza, to też nie wszystko tam wychodziło. Michniewicz załatwiał wiele spraw po cichu - wyjawił Łukasz Olkowicz w programie "Misja Sport".

- Opowiadali mi o jednej takiej sytuacji, kiedy trzech piłkarzy zostało przyłapanych na kamerach podczas wymykania się z hotelu do lokalu. Michniewicz starał się to obrócić w żart. Zdobył to nagranie i podłożył muzykę z "Różowej Pantery" - zdradził dziennikarz.

Marcin Włodarski również skomentował aferę alkoholową

Do afery alkoholowej odniósł się także już Marcin Włodarski. - Jest to moja osobista druga porażka, bo my też chłopców chcemy też wychowywać. Przebywamy z nimi bardzo dużo czasu, prawie tyle samo co rodzina. Traktuję to osobiście w kategorii porażki - przyznał szkoleniowiec.

Reprezentacja Polski do lat 17 rozpocznie mundial w Indonezji już w najbliższą sobotę 11 listopada meczem z Japonią. Kolejny mecz rozegrają przeciwko Senegalowi (14.11) i Argentynie (17.11).