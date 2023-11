Grosicki powiedział, co myśli o Probierzu. "Tak to trzeba robić"

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro. Polacy, jeśli chcą myśleć o bezpośrednim awansie, nie tylko muszą ograć Czechów, ale też liczyć na ich potknięcie z Mołdawią. Wiele wskazuje jednak na to, że wiosną Biało-Czerwoni zagrają o awans w barażach.

Kamil Grosicki szczerze o Michale Probierzu. "Mam nadzieję"

W ostatnim czasie w wysokiej formie znajduje się Kamil Grosicki. W miniony weekend przeciwko Puszczy Niepołomice strzelił gola. I to wszystko na oczach Michała Probierza, który wybrał się do Krakowa na to spotkanie. - Widać, że selekcjonerowi zależy na tej pracy, jeździ na mecze ligowe, ogląda zawodników. Był na meczu z Puszczą, mam nadzieję, że zapisał w notesie jakiś plusik przy moim nazwisku - przyznał Grosicki w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Czy zdaniem piłkarza Polska ma jeszcze szansę na bezpośredni awans? - Trzeba wierzyć. Eliminacje nie są dobre w wykonaniu reprezentacji Polski, ale czasem trzeba też mieć trochę szczęścia. Liczę, że jak wygramy z Czechami, to jeszcze wiele może się wydarzyć - ocenił popularny "Grosik".

- Zawodnicy na ostatnim zgrupowaniu chwalili trenera Probierza i to jaką komunikację ma z zawodnikami. Osobiście bardzo mi się podoba, jak on żyje meczem, jak przemawia, jak motywuje piłkarzy. Tak to trzeba robić. Ja wierzę, że reprezentacja pod wodzą trenera Probierza będzie osiągała sukcesy - dodał.

Kamil Grosicki o atmosferze w reprezentacji. "Najważniejsza jest szatnia"

Po mundialu w Katarze wizerunek polskiej kadry nie należał do najlepszych. Czy dziś w zespole panuje już lepsza atmosfera? - Zawsze się powtarza, że jak nie ma atmosfery w drużynie, to i wyników później nie ma - przyznał Grosicki i dodał: - Najważniejsza jest szatnia, drużyna, ten jeden cel, zaangażowanie wszystkich graczy. Jak wychodzisz na mecz reprezentacji, to musisz dać z siebie dwa razy więcej niż w klubie.

Michał Probierz ogłosi powołania do kadry w czwartek 9 listopada po zakończeniu spotkań w europejskich pucharach. Zgrupowanie rozpocznie się zaś w przyszły poniedziałek 13 listopada. Mecz z Czechami na Stadionie Narodowym odbędzie się cztery dni później (17.11, godz. 20:45). Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.