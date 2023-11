Kadra U17 ma potężny problem przed MŚ. To może przekreślić ich szanse

Reprezentacja Polski do lat 17 przebywa obecnie w Indonezji, gdzie już niedługo rozpoczną się mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej. Niestety wyjazd na mundial nie obył się bez wielkiego skandalu, który nazwano "aferą alkoholową". Czterech zawodników - Oskar Tomczyk i Filip Wolskim z Lecha Poznań, Jan Łabędzki z ŁKS-u Łódź oraz Filip Rózga z Cracovii - zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu. Decyzją sztabu szkoleniowego piłkarze zostali odesłaniu do domu, a selekcjoner Marcin Włodarski ma poważny problem.

Kolejny problem kadry U17 przed mistrzostwami świata. Afera alkoholowa przekreśli ich szanse?

Wyrzucenie z zespołu czterech zawodników oznacza, że aktualnie sztab szkoleniowy kadry ma do dyspozycji tylko 17 piłkarzy. PZPN miał zwrócić się z prośbą do FIFA o możliwość powołania kolejnych graczy w miejsce wykluczonych.

Meczyki informują jednak, że o 4 rano we wtorek 7 listopada światowa federacja nie była przychylnie nastawiona do tego pomysłu. FIFA nie wyraziła zgody i niewykluczone, że tej decyzji już nie zmieni. Oznaczałoby to, że kadra do rywalizacji przystąpi zdziesiątkowana.

Selekcjoner Włodarski miałby do dyspozycji zaledwie 17 zawodników, z czego 14 to piłkarze z pola, a trzej to bramkarze. Podczas spotkania sztab szkoleniowy Biało-Czerwonych mógłby dokonać tylko czterech zmian w polu i ewentualnie zmienić bramkarza w przypadku np. kontuzji. Przed rywalizacją z najlepszymi na świecie nie napawa to optymizmem i może przekreślić szansę na sukces.

W miejsce wyrzuconych zawodników do kadry mieliby dołączyć Filip Rejczyk z Legii Warszawa, Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin oraz Szymon Kądziółka ze Stali Rzeszów.

Mistrzostwa świata do lat 17 w Indonezji rozpoczną się 10 listopada i potrwają do 2 grudnia. Reprezentacja Polski trafiła do grupy do z Japonią, Argentyną i Senegalem. Turniej rozpocznie od meczu z ekipą z Azji, który zaplanowano na 11 listopada o godzinie 10:00 czasu polskiego.