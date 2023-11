Dyrektor PZPN komentuje aferę, która poruszyła całą Polskę. "Wartości ponad wynik"

- Jest to moja osobista druga porażka, bo my też chłopców chcemy też wychowywać. Przebywamy z nimi bardzo dużo czasu, prawie tyle samo co rodzina. Traktuję to osobiście w kategorii porażki - tak alkoholowy wybryk swoich czterech piłkarzy skomentował selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17 Marcin Włodarski. Ta sprawa poruszyła całą piłkarską Polskę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołanie Probierza? Absolutny debiutant puka do kadry

Marcin Dorna odniósł się do afery w PZPN. Mocne słowa

W poniedziałek wieczorem gościem programu "GOL" na TVP Sport był Marcin Dorna, który odniósł się do sytuacji, do której doszło w Indonezji. - Trudno znaleźć usprawiedliwienie, znają regulamin i wiedzą, jakie są konsekwencje za jego złamanie - powiedział i dodał: - Jeżeli nosisz koszulkę z orłem na piersi, to masz swoje obowiązki. Wyznajemy wartości inne niż te, które zaprezentowali zawodnicy. Nie wyobrażaliśmy sobie, że może coś takiego się stać w codziennym życiu, a co dopiero na takiej imprezie. Można tylko posypać głowy popiołem i przyjąć z pokorą to, co się dzieje wokół.

- Wartość wychowania i wartość bycia reprezentantem Polski jest ponad ewentualny wynik - przyznał dyrektor sportowy PZPN, według którego zaistniała sytuacja powinna być lekcją. - Jest to lekcja na przyszłość, ale piłkarzy nie można zostawić samym sobie - ocenił.

Dorna zauważył, że mimo wszystko zawodników nie należy skreślać. - Dostaną być może szansę nowi zawodnicy, ale tych zamieszanych w aferę też nie należy całkowicie skreślać. To lekcja, którą zapamiętają na wiele lat. Może być z tego kiedyś w przyszłości jakaś korzyść - zakończył.

Reprezentacja Polski w sobotę rozpocznie rywalizację w fazie grupowej na mundialu w Indonezji. Oprócz spotkania z Japonią Biało-Czerwoni zmierzą się także z Senegalem (14.11) i Argentyną (17.11).