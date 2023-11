Znany polski trener wskazał winnych afery alkoholowej. "Mają od kogo brać przykład"

W Indonezji trwa zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 17 przed rozpoczynającymi się za kilka dni mistrzostwami świata. Niestety tuż przed startem imprezy wybuchła afera alkoholowa z udziałem czterech zawodników Marcina Włodarskiego i nie obeszło się to bez echa w polskim środowisku piłkarskim. Do sprawy odniósł się m.in. trener Bogusław Kaczmarek, który w rozmowie z portalem i.pl nie szczędził słów także wobec najważniejszych ludzi w naszej federacji.

