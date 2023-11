Afera w reprezentacji Polski U-17. Kluby ekstraklasy mówią jednym głosem

Młodzieżową reprezentacją Polski na pięć dni przed pierwszym meczem na mistrzostwach świata U-17 w Indonezji wstrząsnął niebywały skandal. Czterej zawodnicy zostali przyłapani na spożywaniu alkoholu. Mało tego - w nocy wymknęli się z hotelu i znaleziono ich w pobliskim barze. Jeden odniósł przy okazji poważne uszkodzenia głowy. Decyzją PZPN wszystkich wyrzucono z drużyny narodowej. Jest już reakcja klubów, w których na co dzień występują.

Młodzi reprezentanci Polski pili alkohol. Po powrocie będą mieli problem. "Surowe konsekwencje"

Jednym z przyłapanych był Filip Rózga, który w zremisowanym 2:2 meczu z USA zdobył bramkę. Jego ŁKS Łódź potępił późniejsze zachowanie zawodnika. "Nasz Klub w pełni popiera decyzję sztabu reprezentacji Polski do lat 18, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zachowanie, za jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry, jest niegodne piłkarzy reprezentujących Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata do lat 17. Było to też zdarzenie, które mocno narusza zasady, jakimi kierować powinien się jakikolwiek piłkarz. Profesjonalizmu i właściwego podejścia do sportu uczymy w naszej Akademii od najmłodszych lat i zdarzenie, którego uczestnikiem był także piłkarz Pasów, jest takim, które wymaga potępienia. Po powrocie Filipa Rózgi do Polski zapowiadamy wyciągnięcie surowych konsekwencji" - czytamy w oświadczeniu na stronie klubu.

Kluby reagują na skandal w młodzieżowej kadrze. "Zachowania niegodne reprezentanta kraju"

Aż dwóch graczy, których dotyczy afera, trenuje w Lechu Poznań. To Filip Wolski i Oskar Tomczyk. Klub również wydał podobne oświadczenie. "W Lechu Poznań absolutnie nie ma zgody na zachowania niegodne reprezentanta kraju i zawodnika Kolejorza. Nie takie są nasze wartości klubowe. W naszej Akademii, która uchodzi za wzorową w tej części Europy, staramy się nie tylko wychowywać świetnych piłkarzy, którzy później debiutują w dorosłej reprezentacji Polski, ale również dobrych ludzi. Dlatego z całą stanowczością potępiamy niesportowe zachowanie, jakie było udziałem dwóch naszych piłkarzy. Czekamy na powrót tych graczy do Polski, ale już dziś zapowiadamy wyciągnięcie wobec nich surowych konsekwencji" - poinformował Lech Poznań w specjalnym komunikacie.

Do sprawy odniósł się również ŁKS Łódź, w którym gra Jan Łabędzki. "Na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 18 przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, które odbędą się w Indonezji, zapadła decyzja o usunięciu ze względów dyscyplinarnych czterech piłkarzy w tym Jana Łabędzkiego. Klub zdecydowanie potępia zachowanie zawodnika i zapowiada wyciągnięcie wobec niego surowych konsekwencji" - oświadczył ŁKS.