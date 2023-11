Wrze po skandalu w reprezentacji U-17. "Jak można być tak głupim?"

Młodzi Biało-Czerwoni rozpoczną turniej już za kilka dni. Pierwszy mecz rozegrają w sobotę 11 listopada z Japonią. W grupie Polaków są jeszcze reprezentacje Argentyny i Senegalu. Kadra U-17 rozbudziła nadzieje na dobry wynik dzięki świetnej grze na mistrzostwach Europy, gdzie doszła do półfinału tych rozgrywek.

Afera w reprezentacji Polski. "Jak można być tak głupim?"

Niestety niektórzy zawodnicy sami postanowili się przedwcześnie wykluczyć z mistrzostw świata. Chodzi o Oskara Tomczyka, Filipa Wolskiego (obaj Lech Poznań), Jana Łabędzkiego (ŁKS Łódź) i Filipa Rózgę (Cracovia). Młodzi piłkarze po wygranym sparingu poszli na miasto, gdzie mocno zabalowali. Jeden z nich miał się nawet przewrócić w drodze powrotnej do hotelu i uszkodzić łuk brwiowy. Trenerzy zareagowali natychmiast i dzisiaj rano PZPN poinformował, że zawodnicy zostali usunięci ze zgrupowania.

Na młodych reprezentantów Polski spadła ogromna fala krytyki. Ich kluby już zapowiedziały wyciągnięcie surowych konsekwencji. Sprawa jest również szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Dominują opinie o zaprzepaszczonej szansie i głupocie zawodników.

"Jak można być tak głupim? Nawet jeśli chodziło „tylko" o piwko. Filip Rózga w wywiadzie dla klubowych mediów kilka dni temu: - Taki turniej zdarza się pewnie raz w życiu. Mam niesamowite szczęście. Teraz chcę się na nim dobrze pokazać" - krytykował młodego piłkarza dziennikarz Przemysław Langier z Goal.pl.

"Świetna gra kadry, dobre wyniki, bardzo mądry trener, opinie "najlepszych roczników od lat", wielkie nadzieje, zaraz startuje turniej... NO TO CO, PO MALUCHU, CO ZŁEGO MOŻE SIĘ STAĆ, PRZECIEŻ ZA ALKO Z KADRY SIĘ NIE WYRZUCA, CO?" - wyśmiewał nieodpowiedzialne zachowanie graczy reprezentacji Damian Smyk z tej samej redakcji.

"Kiedy chlanie jest dla ciebie ważniejsze od reprezentowania swojego kraju na mistrzostwach świata, to znaczy, że coś poszło nie tak. Wstyd" - skomentował Sebastian Staszewski z TVP Sport.

Do sprawy odniósł się też Cezary Kucharski. Agent piłkarski i były reprezentant Polski stwierdził, że młodzi piłkarze szybko weszli w dorosłość.

"Dobrze chłopakom to zrobi. Szybko poszli w dorosłość.…a przejście z juniora do seniora jest najtrudniejsze" - ironizował.

"Mocny początek kariery. Jako bezmyślny nastolatek robiłem bardzo głupie rzeczy, bardzo. Po tylu latach ciągle gdzieś czuję ich ukłucie. To ukłucie to zdaje się wnioski. Życzę tym młodym chłopakom, by dostali od sportu okazję do odkręcenia tej sytuacji" - skomentował aferę Radosław Nawrot, dziennikarz przez lata zajmujący się Lechem Poznań.

"Szczerze dziwię się tym chłopakom. Za rogiem najważniejszy turniej w karierze, dwa/trzy dobre występy mogą dać kopa jak Roberto Carlos w szczytowej formie, a oni MUSZĄ sobie golnąć. Po co? Bo to niby takie fajne? Nie trzeba być świętym, ale znać miejsce i czas. Bez sensu" - podsumował dziennikarz Mateusz Janiak.

"Jakiekolwiek usprawiedliwianie gwiazdek z Polski U-17 to idiotyzm. Dla wielu chłopaków z tej reprezentacji mundial w Indonezji to impreza życia (przejście z juniora do seniora boli). Włodarski w tym momencie został z 14 piłkarzami z pola w superwilgotnym i gorącym klimacie, przy niezwykle intensywnym stylu. Zero myślenia u tej czwórki, zero odpowiedzialności, zero empatii. Przy czym ten występek oczywiście nie przekreśla dalszych karier bandy czworga, ale mają za dużo luzu na starcie" - stwierdził Paweł Machitko z Transfery.info.

Niektórzy internauci żartują, że przykład idzie z góry i odnoszą się w ten sposób do wypowiedzi prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który w wywiadzie dla RMF FM mówił, że nie wyobraża sobie kogoś zaprosić i "siedzieć tak bez niczego" Takie żarty skomentował dziennikarz Wojciech Bąkowicz.

"Niewiele jest tak irytujących rzeczy, jak żarty o alkoholu. Powtarzam się, ale to nic śmiesznego. Szczególnie gdy dotyczy młodych ludzi. Tymczasem od rana a propos kadry U17: „biedni chłopcy mieli tak siedzieć bez niczego?!" A może faktycznie przykład idzie z góry..." - zastanawiał się.

Reprezentacja Polski ma kłopot. Chwilę przed turniejem selekcjoner Marcin Włodarski stracił aż czterech zawodników i obecnie w kadrze pozostało mu tylko 17. piłkarzy. Obecnie szkoleniowiec oraz PZPN rozważają możliwości powołania zastępców dla wyrzuconych graczy.