Media odsłaniają kulisy afery w kadrze U-17. Szok. Przekroczyli granicę

Reprezentacja Polski U-17 przygotowuje się do mistrzostw świata, które startują już w najbliższy piątek 10 listopada w Indonezji. Dosłownie na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem w kadrze wybuchła gigantyczna afera. Czterej jej zawodnicy zostali przyłapani na piciu alkoholu. Na skandal już zareagował PZPN. W specjalnym oświadczeniu przekazał, że zostaną oni usunięci z drużyny. Portal Meczyki.pl ujawnił właśnie kulisy tego zajścia.

Afera alkoholowa w młodzieżowej reprezentacji Polski. Znaleźli ich w barze. Jeden "rozciął łuk brwiowy"

Jak relacjonował, wszystko zaczęło się po niedzielnym sparingu z ekipą Stanów Zjednoczonych. Nasi młodzieżowcy zremisowali 2:2. Potem udali się do hotelu, a trener Marcin Włodarski wieczorem zrobił tradycyjny obchód po pokojach. Wówczas wszyscy jeszcze w nich byli. Wkrótce postanowił jednak wybrać się po raz drugi i wtedy dwa pokoje były już puste.

Z hotelu wymknęło się czterech piłkarzy: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Filip Wolski oraz Jan Łabędzki. Jak podaje portal, szybko zostali namierzeni. Cała czwórka udała się do jednego z balijskich barów. Na stole stał mocny alkohol, a młodzi gracze wyglądali na pijanych. Poza tym, jak podał "Przegląd Sportowy", Oskar Tomczyk "wywrócił się i rozciął łuk brwiowy, był zalany krwią".

Reprezentacja Polski U-17 ma problem. Piłkarze nie wyciągnęli wniosków. Krótka ławka

Zdaniem redakcji wspomniana czwórka miała zachęcać także innych kadrowiczów do wyjścia "na miasto". Chętnych jednak nie było. To nie pierwsza tego typu afera w reprezentacji Polski U-17. We wrześniu 2022 r. podobna przytrafiła się podczas Pucharu Syrenki. Wówczas dotyczyła Mikołaja Tudruja i Michała Matysa. Oni również wylecieli z kadry za alkohol.

Afera alkoholowa wiąże się nie tylko z katastrofą wizerunkową, ale realnym problemem w kontekście czysto sportowym. Jeżeli FIFA nie zgodzi się na dowołanie nikogo w miejsce wyrzuconych graczy, wówczas trener będzie miał do dyspozycji jedynie czterech rezerwowych, nie licząc bramkarzy. Włodarski zabrał na turniej jedynie 21 zawodników. Pierwszy mecz na turnieju w Indonezji Polacy zagrają 11 listopada o godz. 10:00 przeciwko Japonii. 14 listopada czeka ich starcie z Senegalem, a trzy dni później z Argentyną.