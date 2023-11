Dudek ujawnił kulisy kadry Bońka. Zaczął opowiadać o Hajcie. "Grubo"

Zbigniew Boniek jest znany głównie z gry w AS Romie i Juventusie. Po zakończeniu kariery piłkarskiej spróbował sił w trenerce. Na początku prowadził między innymi Lecce i Bari. W lipcu 2002 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie była to jednak udana przygoda.

Jerzy Dudek opowiedział anegdotę o kadrze Bońka

Były piłkarz poprowadził kadrę tylko w pięciu meczach. Dwa z nich zakończyły się porażką. Najbardziej bolesna była ta z Łotwą (0:1) w eliminacjach mistrzostw Europy 2004. Ostatecznie w listopadzie 2002 roku Boniek zrezygnował z dalszej pracy w kadrze. W tamtym okresie w drużynie narodowej był Jerzy Dudek, który opowiedział anegdotę związaną z obiadami.

- Mieliśmy wyznaczone porcje żywieniowe. Jesteśmy w hotelu "Victoria" i każdy dostaje porcje. Tu zupka, tu kotlecik, ziemniaczki i sałatka. A gdzie jest ten wielki stół szwedzki, gdzie można było sobie wybrać makaron, ryż, cielęcinkę albo kurczaczek? Tego nie było. Pewnego razu "Gianni" (Tomasz Hajto - przyp. red.) wstał i mówi: "Ja na przykład mielonego nie jem." Ktoś odpowiedział: "Nie no, jesteśmy zespołem, trzeba się poświęcić." A Hajto na to: "Kurde, wiesz co, akurat mała porcja jest, a ja jestem większy. Ten mały co ma metr czterdzieści może taką porcję, a ja mam dwa metry i muszę mieć więcej." I po tym obiedzie wstał i powiedział: "Panowie, słuchajcie, jakby ktoś chciał, to taksóweczka na dole czeka, zapraszam na obiadek". Ostentacyjnie, na obiadek, na reprezentacji Polski. Tam już było grubo - powiedział Dudek na kanale YouTube Foot Truck.

Następnie wspomniał także o Zbigniewie Bońku. - Pamiętam jedno, co mówił Zbyszek. On tę całą presję brał na siebie. Mówił, że 20 lat ludzie czekali na niego, żeby go pstryknąć w ucho i czasami personalnie będą oceniać grę naszej reprezentacji. To chyba się w tamtym czasie wydarzyło. On chyba nie spodziewał się aż takiej fali - dodał.

Po rozstaniu z polską kadrą Boniek nie prowadził już żadnej innej drużyny. Następnie w latach 2012-2021 był prezesem PZPN. Obecnie jest wiceprezydentem UEFA.

Jerzy Dudek był zawodnikiem między innymi Liverpoolu i Realu Madryt. W reprezentacji Polski rozegrał 60 meczów. Karierę zakończył w 2011 roku.