W październiku Michał Probierz zrezygnował z usług Jana Bednarka, który w przeszłości był filarem defensywy kadry narodowej. Za to powołał m.in. występującego w SPAL, klubu z Serie C, Patryka Pedę, Jakuba Kiwiora (Arsenal), Tomasza Kędziorę (PAOK Saloniki), Mateusza Wieteskę (Cagliari Calcio) oraz Bartosza Bereszyńskiego (UC Sampdoria).

Wielu ekspertów podzieliło się już swoimi przemyśleniami na temat sytuacji w obronie reprezentacji Polski. Teraz głos w tej sprawie zabrał Igor Lewczuk, zawodnik KTS-u Weszło w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

- Nie wiem, czy nas stać na to, by zapominać o Bednarku. Wrócił do grania, zbiera dobre recenzje. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że skoro zagrał Peda, to Bednarek jest nam już niepotrzebny. Za łatwo zapominamy o Bednarku. Nam potrzeba też zawodnika, który rozgrywa piłkę - stwierdził.

Zdaniem byłego zawodnika Legii Warszawa, kadra narodowa nie może sobie pozwolić na zrezygnowanie z usług Jana Bednarka. 38-latek uważa, że zawodnik Southampton powinien grać u boku Kiwiora w linii defensywnej.

- Mamy Kiwiora, ale musimy mieć też gracza, który ma parametry fizyczne, motoryczne. Nie wiem, czy Peda spełnia te warunki. Być może trener Probierz jest tak zadowolony, że cały czas będzie to kontynuował - zakończył.

Choć kampania 2022/2023 była kompletnie nieudana dla Jana Bednarka i Southampton, to w bieżących rozgrywkach Polak wrócił na dobre tory. 27-letni obrońca odbudował swoją formę i znów jest liderem linii defensywnej angielskiej drużyny. Od początku sezonu rozegrał 14 meczów w Championship, zdobywając jedną bramkę. Niespełna dwa tygodnie temu został wybrany najlepszym piłkarzem meczu z Birmingham City (3:1). Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że był obserwowany przez wysłannika Probierza.

Jan Bednarek do tej pory 52 razy zagrał w drużynie narodowej, po raz ostatni we wrześniowej potyczce z Albanią (0:2). Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Jak ustalił Jakub Seweryn, selekcjoner Michał Probierz planuje ogłosić listę powołanych w czwartek 9 listopada. Jeśli znajdzie uznanie w oczach Probierza, to szansę na grę będzie miał w starciach z Czechami (17 listopada, godzina 20:45) oraz Łotwą (21 listopada, godzina 20:45).