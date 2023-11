Oto lista piłkarzy, których obserwuje Probierz. Jedno nazwisko się wyróżnia

Reprezentacja Polski 17 listopada rozegra ostatni mecz eliminacji do Euro 2024. Na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmie Czechy. Cztery dni później czeka nas towarzyskie spotkanie z Łotwą. Czasu do ogłoszenia kadry zostało zatem niewiele. Jak ustalił Jakub Seweryn, selekcjoner Michał Probierz planuje ogłosić listę powołanych późnym wieczorem w czwartek 9 listopada. Kto poza stałymi bywalcami może się na niej znaleźć?

To ich Probierz obserwował najczęściej. Jest lista nazwisk

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście programu "Pogadajmy o piłce" na Kanale Meczyki. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Michał Probierz i jego sztab w ostatnich trzech tygodniach najczęściej obserwowali mecze z udziałem: Kacpra Kozłowskiego (Vitesse), Pawła Bochniewicza (Heerenveen), Tymoteusza Puchacza (Kaiserslautern), Mateusza Łęgowskiego (Salernitana), Piotra Zielińskiego (Napoli), Nicoli Zalewskiego (AS Roma) Pawła Dawidowicza (Hellas Verona), a także Bartłomieja Drągowskiego, Arkadiusza Recy i Szymona Żurkowskiego (wszyscy Spezia). Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że trener największy dylemat ma z obsadzeniem środka i lewej strony obrony, a także środka pomocy.

Wszyscy z wymienionych graczy byli pod obserwacją dwukrotnie z wyjątkiem jednego. - Paweł Dawidowicz jako jedyny zawodnik na trzy tygodnie obserwacji trzykrotnie był obserwowany przez sztab reprezentacji Polski - zauważył Włodarczyk, co potraktował jako wyraźny sygnał, że to on jest najbliżej otrzymania szansy na występ. - Dawidowicz, gdyby nie kontuzja ostatnio, no to byłby pewnie w podstawowym składzie jako centralny obrońca - zasugerował.

On straci miejsce w kadrze Probierza. "Przyspawany teraz do ławki rezerwowych"

Dziennikarz spodziewa się, że piłkarz Hellasu Werona może zająć miejsce Mateusza Wieteski z Cagliari, który był w kadrze na meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią, ale na boisku się nie pojawił. - Wieteska bardzo słabo. On raczej nie otrzyma teraz powołania, bo jest przyspawany teraz do ławki rezerwowych i po kontuzji już praktycznie nie łapie minut - wyjaśnił.

Nawet zwycięstwo z Czechami nie zagwarantuje Polsce bezpośredniego awansu na Euro 2024. Do tego potrzebne będą jeszcze korzystne wyniki w spotkaniach Czechy - Mołdawią oraz Mołdawia - Albania. W ostateczności Polakom pozostanie furtka awaryjna w postaci barażów.