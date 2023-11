Lewandowski czy Glik? Świderski mówi, co naprawdę dzieje się w szatni

Wokół reprezentacji Polski toczy się dyskusja dotycząca niedostatku charakternych piłkarzy. W ostatnich latach pod tym względem wyróżniał się Kamil Glik, jednak od mistrzostw świata w Katarze nie jest powoływany. W związku z tym większa odpowiedzialność spadła na barki m.in. Roberta Lewandowskiego, od lat będącego też kapitanem zespołu.

Karol Świderski porównał Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika. "Jak coś mówi, to bardziej na spokojnie"

Z oboma zawodnikami w drużynie narodowej spotkał się Karol Świderski i dzięki temu może porównać, jak ich obecność i zachowanie w szatni wpływało na zespół. W wywiadzie dla portalu meczyki.pl bardzo pochlebnie wypowiedział się na temat obrońcy Cracovii.

- Glik ma taki dobry charakter w szatni. On jak coś krzyknął, mówił, to się go słuchało, miał taki mocny głos. Rzadko się odzywał, (raczej - red.) przed ważniejszymi meczami, ale jak już coś powiedział, to trafiało do ciebie - stwierdził.

Według Świderskiego w przypadku napastnika FC Barcelony wygląda to nieco inaczej. - Lewandowski jak coś mówi, to bardziej na spokojnie. Ma też pewnie mocny charakter, ale jeśli chodzi o to, gdy ktoś ma krzyknąć, to Glik miał to chyba na najlepszym poziomie w kadrze - ocenił.

Kamil Glik skomentował głośny wywiad Roberta Lewandowskiego. "Pomysł nie wypalił"

Od miesięcy Lewandowski jest punktowany za to, jak wywiązuje się z obowiązków kapitana reprezentacji. Przed wrześniowym zgrupowaniem udzielił bardzo głośnego wywiadu, w którym mówił o tym, że w kadrze "nie ma osobowości". Ale że to nie przyniosło efektu, to spadła na niego duża krytyka, m.in. ze strony Glika. - Jak pokazały wyniki (2:0 z Wyspami Owczymi i 0:2 z Albanią - red.), pomysł z wywiadem nie wypalił do końca. (...) Widocznie metoda Roberta Lewandowskiego nie zadziałała. Tyle. Oby ta sytuacja po zmianie selekcjonera się uspokoiła, ustabilizowała. Obyśmy wszyscy grali do jednej bramki - podsumował.

Do końca roku reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa spotkania. 17 listopada zmierzy się z Czechami na zakończenie eliminacji Euro 2024, natomiast 21 listopada odbędzie się mecz towarzyski z Łotwą.