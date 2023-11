Reprezentacja Polski zderzyła się ze ścianą. Fala krytyki. "Dolewamy benzyny do ognia"

Reprezentacja Polski jest już na finiszu eliminacji mistrzostw Europy. W siedmiu rozegranych meczach Biało-Czerwoni zdobyli zaledwie 10 punktów. Najbardziej zawiedli w spotkaniach z Mołdawią. Z jedną z najgorszych drużyn narodowych w Europie, Polska zdobyła tylko jeden punkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Karol Świderski diagnozuje problemy reprezentacji. "Sami jesteśmy sobie winni"

I to właśnie mecze z tą kadrą były największą manifestacją problemów drążących reprezentację Polski. Biało-Czerwoni na tle zdecydowanie gorszych piłkarzy nie wyglądali jak drużyna. Było to widać zwłaszcza w pierwszym spotkaniu, które Polacy przegrali sensacyjnie 2:3, mimo że do przerwy prowadzili 2:0. Ten mecz był początkiem końca reprezentacji Fernando Santosa.

To właśnie do tego spotkania odwołał się Karol Świderski w swojej wypowiedzi dla Meczyków, odpowiadając na pytanie Samuela Szczygielskiego o to, czy obecnie trudno się gra dla reprezentacji Polski.

- Ja tego nie odczuwam, żeby mi się trudniej grało. Nie wiem, jak każdy sobie z tym radzi w głowie i tak dalej, bo na pewno jak coś czyta i tak dalej to ma troszeczkę ciężej. Z drugiej strony nie ma też co się dziwić, że ta fala krytyki na nas, na piłkarzy jest ogromna, bo gdzieś tam w tych meczach, w których nie powinniśmy tracić punktów, a tym bardziej gdzieś tam przegrywać jak ten mecz z Mołdawią, to po takich komentarzach może być ciężej. No ale z drugiej strony sami jesteśmy sobie winni, sami gdzieś sobie dolewamy benzyny do tego ognia - stwierdził.

Już pod wodzą Michała Probierza reprezentacja Polski rozegrała spotkania z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1). Ten domowy remis znacząco utrudnił szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni nie dość, że muszą pokonać Czechów, to muszą liczyć na pozytywne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.