Trenuje w Serie A. Chce grać dla reprezentacji Polski. "Czuję się Polakiem"

David Weiss to bez wątpienia piłkarz, którym powinien zainteresować się PZPN. Pod koniec października dyrektor ds. skautingu młodzieżowego Wisły Płock, Arkadiusz Stelmach poinformował, że 16-letni Fin ma polskie pochodzenie. A mowa tu o sporym talencie. Weiss regularnie występuje w młodzieżowej reprezentacji Finlandii, a od lego lata również w juniorskim zespole Sassuolo.

Ze wpisu Stelmacha wynika, że środkowy pomocnik śmiało może aspirować do gry w reprezentacji Polski. - David Weiss urodził się w 2007 roku w Helsinkach. Zna nasz język, bo rodzice pochodzą z Gdańska (jego drugie imię to Tomasz). Ma polski paszport, ale jest powoływany tylko do fińskich reprezentacji. Już jako 15-latek zadebiutował w 3. lidze, a latem trafił do U.S. Sassuolo U-17 - poinformował.

Zawodnik udzielił zaś wywiadu portalowi tvp.sport.pl. - Sassuolo interesowało się mną już od początku roku. W maju akurat w dzień moich urodzin miałem jechać na pierwsze testy. Ale w trakcie zgrupowania fińskiej kadry doznałem kontuzji i nie mogłem polecieć. Dopiero na początku sierpnia udałem się do Włoch i wszystko szybko się potoczyło. Okno transferowe już się prawie zamykało, a tutaj ostatecznie poleciałem. Nie miałem nawet czasu na to, żeby przygotować się psychicznie - opowiedział.

David Weiss marzy o grze dla Polski. "Oglądam każdy mecz"

Weiss jak na razie przebywa w klubie na wypożyczeniu z fińskiego PKKU. Gra w zespole do lat 17. Zanotował też 18 występów w młodzieżowych kadrach Finlandii. Mimo to nikt z PZPN-u się z nim nie kontaktował. - Na razie jeszcze nikt się nie odzywał. Ale myślę, że po prostu mogli jeszcze o mnie nie wiedzieć. Nawet w Transfermarkcie jeszcze do niedawna nie miałem wpisanej polskiej narodowości. Dopiero niedawno ją dodali - zauważył.

Sam deklaruje gotowość do gry dla Polski. Marzy o występach na mistrzostwach świata i Europy. W przeszłości wielokrotnie bywał w naszym kraju. Śledzi też poczynania polskiej drużyny narodowej. - Jeśli tylko mogę, oglądam każdy mecz. Czy to dorosłej kadry, czy drużyn młodzieżowych - wyznał. - Czasami mówią mi w żartach, że ja nie jestem prawdziwym Finem. Ale w sumie trochę to prawda - czuję się bardziej Polakiem - podsumował.