Miał być opoką reprezentacji Polski. Nagle przepadł. "Rozczarowujące"

Krystian Bielik przez lata uchodził za wielką nadzieję polskiej piłki. Jako 17-latek trafił do Arsenalu, a przez lata zbierał doświadczenie na angielskich boiskach, również na wypożyczeniach. Mimo to wielkiej kariery w reprezentacji Polski nie zrobił, choć wielu widziało go w roli następcy Grzegorza Krychowiaka. Ostatnio zupełnie został odstawiony na boczny tor.

Bielik zniknął z reprezentacji Polski. "Być może to trzyma go poza kadrą"

Defensywny pomocnik Birmingham City uzbierał raptem 11 występów w kadrze. Debiutował w 2019 r. za kadencji Jerzego Brzęczka. Czesław Michniewicz zabrał go na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie zagrał trzy mecze. Od tamtej pory dostał zaledwie 13 minut w towarzyskim meczu z Niemcami. Konsekwentnie pomijali go zarówno Fernando Santos, jak i Michał Probierz. Ten ostatni wolał wypróbować w jego miejsce Patryka Dziczka czy Bartosza Slisza. Dlaczego tak się działo? - Bielik i reszta drużyny Birmingham City nie byli sobą po przerwie na mundial, a rozczarowujące 17. miejsce być może trzyma go poza kadrą. Trudno jest wybrać najlepszy skład na mecze międzynarodowe. Jeśli jego forma się poprawi, być może wkrótce znów zacznie być powołany - tłumaczył Tommy Kelsall, dziennikarz "Blues Focus" w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Polak w Birmingham jest graczem pierwszego wyboru. Problem w tym, że mowa tu o drużynie z drugiego poziomu rozgrywkowego w Anglii, która w dodatku rozczarowuje. Kelsall przekonywał, że Bielika stać na więcej. - Na sto procent mógłby grać w pierwszej piątce lig. Być może z powodu kontuzji już od jakiegoś czasu występuje w Championship. Z pewnością ma jakość na Premier League. Jestem jednak pewien, że drużyny takie jak Fulham czy Brentford mogłyby z nim zaryzykować. O umiejętności jestem naprawdę spokojny. Jest pomocnikiem jakościowym i wszechstronnym - stwierdził.

Jego zdaniem rozwój reprezentanta Polski zahamowały kontuzje. Np. dwa lata temu zerwał on więzadła krzyżowe w kolanie, przez co stracił ponad połowę sezonu. - Albo jest dobrze, albo pauzuje przez osiem miesięcy. Jego kontuzje wciąż budzą niepokój, a w tym sezonie nie doznał jeszcze poważnej, więc trzeba trzymać kciuki, żeby nie przyszło to w kluczowym momencie - dodał dziennikarz.

W obecnym sezonie Bielik rozegrał 14 meczów. Wciąż pozostaje bez gola i asysty. Jego Birmingham w tabeli Championship zajmuje 14. pozycję.