Kucharski znów uderza w Lewandowskiego. "To zaprzecza jego tezie"

- Gdy powiedziałem Czarkowi, że się rozstajemy, zaczął mi grozić. Jak ktoś atakuje, nie tylko ciebie, ale całą twoją rodzinę i przygotowuje się, żeby medialnie cię zniszczyć, to musisz się bronić - mówił niedawno piłkarz w głośnym wywiadzie z Mateuszem Święcickim. Do sprawy po raz kolejny odniósł się Cezary Kucharski.

Cezary Kucharski wprost. "Lewandowski zaproponował..."

Piłkarza i jego agenta poróżniły pieniądze. - Lewandowski opowiadał dziennikarzom, że ich szantażuje. Nagrywał mnie przez kilka lat, ale też ze mną normalnie rozmawiał - wyjawił menadżer w rozmowie z Radiem ZET i zapytany o to, na czym dziś stoi sprawa dodał: - Nie wiem za bardzo, co mogę mówić. Trwają prace w sądzie i sprawdzanie, czy te taśmy Lewandowskiego są prawdziwe, czy preparowane. Nagrania były cięte, a oryginałów nie ma.

- Dzisiaj Lewandowski publicznie kłamie, mówi z agentem, że nagrywali mnie, bo zaczęli się mnie bać. Pierwsze nagranie Lewandowskiego zaczyna się od słów "cześć Czarek co słychać", a to zaprzecza trochę jego tezie. Lewandowski mnie prowokuje. On wiedział, że mnie nagrywa, a ja nie - przyznał Cezary Kucharski.

Agent wyjawił też, jaką kwotę Robert Lewandowski zaproponował mu za wykup udziałów w spółce RL9. - Sto złotych - ujawnił. - Ja wyśmieję to i to była zupełnie niepoważna, pogardliwa propozycja - dodał. Jak się okazuje, później Kucharski i jego otoczenie dokonali wyceny i według niej udziały agenta były warte około... 39 milionów.

Z ust dziennikarza padło także dość osobliwe pytanie - "Czy Anna i Robert Lewandowscy są oszustami podatkowymi?". Kucharski odparł, że "nie jest urzędem skarbowym, ale może domniemać, że nie były ich działania zgodne z prawem".

Cezary Kucharski o zaufaniu. "Zyskałem na wiarygodności"

Kilka miesięcy temu przyjaciel napastnika FC Barcelony Tomasz Zawiślak zasugerował, że wiarygodność Cezarego Kucharskiego jest nadszarpnięta. - Ja na swoją pozycję w piłce pracowałem ponad 20 lat i tak naprawdę większość dziennikarzy życzy mi zwycięstwa w procesie z Lewandowskim. Nie mam dzisiaj problemu z wiarygodnością, wręcz mam wrażenie, że na niej zyskałem idąc z nim do sądu. Wszyscy boją się Lewandowskiego, znam dziennikarzy, którzy tracili prace, bo źle pisali o napastniku - przyznał agent.