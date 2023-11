Kasperczak grzmi ws. reprezentacji. "To wszystko ich wina"

Henryk Kasperczak od 2017 roku nie pracuje już jako trener po tym, jak został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Tunezji. W czerwcu 77-latek uległ poważnemu wypadkowi na własnej posesji we Francji. Jak podał "Dobry Tygodnik Sądecki", kosił trawnik, kiedy prowadzony przez niego niewielki traktor-kosiarka osunął się ze skarpy i przygniótł go. Od tamtego czasu Kasperczak wraca do zdrowia, ale przy tym uważnie śledzi to, co dzieje się w piłkarskim światku w Polsce i Europie.

- Straszne rzeczy dzieją się we Francji. Nawiązuje do okładki "L'Equipe" i zakrwawionego trenera Lyonu. W mojej karierze zdarzyło się kilka podobnych incydentów, gdy kibice rzucali w autokar kamieniami, ale nikt tak nie ucierpiał. Trzeba zareagować, wyłapać tych, którzy zrobili drużynie krzywdę. Na pewno nie można tego tak zostawić - powiedział Kasperczak w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, nawiązując do ostatnich skandalicznych wydarzeń w Marsylii.

Henryk Kasperczak krytykuje reprezentantów Polski. "Nie dają satysfakcji"

W tej samej rozmowie nie mogło zabraknąć oczywiście tematu reprezentacji Polski, która najpewniej przez baraże będzie musiała szukać awansu na Euro 2024. - My potrzebujemy jednego: drużyny. Trenerzy wchodzą i wychodzą. Przegrasz dwa, trzy mecze i zmiana, następny. Z jednej strony człowiekowi brakuje piłki, z drugiej, gdy się na to patrzy... Kto na koniec odpowiada za wyniki? Piłkarze. Trener daje może trzydzieści procent. Szkoda słów - stwierdził gorzko były szkoleniowiec Wisły Kraków.

Jego zdaniem, jeśli Michał Probierz przegra dwa czy trzy mecze, też będzie przez wszystkich "zwalniany". - My nie mamy prawa mówić o selekcjonerze po takich spotkaniach jak z Mołdawią czy Wyspami Owczymi. Dlaczego? Bo to wszystko wina zawodników. Zmienia się trener, bo piłkarze nie dają satysfakcji. Myślę, że mamy dobrych szkoleniowców, ale polityka sportowa jest zła. Z tak słabej grupy nie wyjść w eliminacjach? To będzie katastrofa. Miałem ostatnio trochę czasu na przemyślenia i generalnie wszystko dookoła nas nie wygląda dobrze - zakończył Kasperczak.

Już w piątek 17 listopada reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym z Czechami w ostatnim meczu eliminacji Euro 2024. Cztery dni później rozegra też towarzyskie spotkanie z Łotwą.