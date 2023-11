Jest decyzja! Wiemy, kiedy Michał Probierz ogłosi powołania

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski w 2023 roku coraz bliżej. Już 13 listopada wybrańcy Michała Probierza spotkają się ponownie w Warszawie, by przygotować się do dwóch ostatnich meczów w tym roku. Oba zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, a kadra najpierw zmierzy się z Czechami (17 listopada) w ostatnim starciu eliminacji do Euro 2024, by następnie zagrać towarzysko z Łotwą (21 listopada).

Wiemy, kiedy Michał Probierz ogłosi powołania na mecze z Czechami i Łotwą. Selekcjoner powtarza swój manewr

Wiemy już, kiedy Michał Probierz przedstawi ostatnie powołania w tym roku. Selekcjoner będzie z podaniem nazwisk czekał praktycznie do ostatniej chwili i zastosuje podobny manewr, co przed październikowym zgrupowaniem, swoim pierwszym w nowej roli.

Probierz planuje ogłosić listę powołanych późnym wieczorem w czwartek 9 listopada, już po rozegraniu meczów Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Wystąpią w nich dwie polskie drużyny - o 18:45 Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej bośniacki Zrinjski Mostar, a następnie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z portugalskim Sportingiem Lizbona.

Trzeba jednak pamiętać, że to nie są jedyne możliwe występy potencjalnych kadrowiczów. Swoje spotkania rozegrają jeszcze m.in. AEK Ateny Damiana Szymańskiego, Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego, AS Roma Nicoli Zalewskiego, Aris Limassol Karola Struskiego, PAOK Saloniki Tomasza Kędziory, Club Brugge Michała Skórasia czy Łudogorec Razgrad Jakuba Piotrowskiego.

Tego samego dnia zagra także Sturm Graz Szymona Włodarczyka, ale młody napastnik już został powołany do młodzieżówki, więc wygląda na to, że na swoje pierwsze występy w dorosłej kadrze narodowej jeszcze będzie musiał poczekać. Swój mecz z Ajaksem Amsterdam zagra Brighton & Hove Albion Jakuba Modera, gdzie być może polski pomocnik otrzyma pierwsze minuty w pierwszym zespole po półtorarocznej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją kolana, aczkolwiek wiadomo, że Moder z oczywistych względów jeszcze nie jest brany pod uwagę przez Michała Probierza.

W ostatni piątek PZPN rozesłał powołania do szerokiej kadry dla aż 39 zawodników z klubów zagranicznych, z których około połowa, uzupełniona o piłkarzy z polskich klubów, ostatecznie przyjedzie na zgrupowanie.

Reprezentacja Polski wciąż ma szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, ale aby tak się stało, Polacy muszą nie tylko wygrać z Czechami, ale też liczyć, że Mołdawia nie przegra później na wyjeździe z Czechami (20 listopada), ale też w dwumeczu z Albanią (17 listopada) i Czechami nie zdobędzie więcej niż trzy punkty.