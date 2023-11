Reprezentant Polski wraca do Polski. Jest oficjalnie potwierdzenie

Przed reprezentacją Polski decydujący mecz. 17 listopada kadra zagra z Czechami na Stadionie Narodowym o bezpośredni awans na Euro 2024. Jeśli wygra, ma na to jeszcze szansę, jeśli przegra, wówczas niemal na pewno znajdzie się w barażach. Brak udziału w barażach grozi nam tylko w przypadku, gdy awansu z grupy nie zapewniłyby sobie cztery zespoły sklasyfikowane na miejscach 1-9 Ligi Narodów. Mowa o Hiszpanii, Chorwacji, Włoszech, Holandii, Danii, Portugalii, Belgii, Węgrzech i Szwajcarii. Dlatego też Karol Świderski chce być w możliwie najlepszej formie i pomóc drużynie wygrać z Czechami.

Karol Świderski trenuje ze Śląskiem Wrocław. Klub pochwalił się tym w mediach społecznościowych

W związku z tym, że Charlotte FC, w którym występują jeszcze Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński, odpadło z play-offów MLS, Karol Świderski szukał możliwości utrzymania rytmu treningowego. Gdyby nie porażka z New York Red Bulls, Polacy mogliby grać nawet do 9 grudnia, bowiem na ten dzień zaplanowano zakończenie tego sezonu. Oczywiście mowa tu o najbardziej optymistycznym wariancie, ale jak wiadomo, ten nie wypalił.

Świderski poszukał pomocy wśród klubów ekstraklasy. Ostatecznie padło na jej lidera, czyli Śląsk Wrocław. Klub z Dolnego Śląska wyciągnął do reprezentanta Polski pomocną dłoń, który trenuje teraz pod okiem Jacka Magiery.

"Hej, Łączy nas piłka, meldujemy, że Karol pracuje i ma się dobrze" - napisał Śląsk na portalu X (dawniej Twitter), potwierdzając udział Świderskiego w zajęciach.

Świderski pod względem indywidualnym ma za sobą dobry sezon. W sumie rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 15 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Niewykluczone, że już zimą zmieni barwy. Polak powiedział, że chętnie dołączyłby do Napoli, a plotek na temat jego przenosin nie brakuje. 26-latek wyraźnie miałby chęć na powrót do Europy, co sam deklaruje. - Ne ukrywam, że chciałbym wrócić do Europy - mówił w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".